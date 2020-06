Il y a quelques jours, Fidji Ruiz et Dylan Thiry annonçaient leur rupture alors que tout semblait rouler comme sur des roulettes entre les deux tourtereaux. Seulement voilà, tout cela fait désormais partie du passé. D’ailleurs, celle qui a atteint le million n’a pas vraiment été tendre avec son ex lors d’un échange avec Aqababe.

Alors que Dylan Thiry est accusé de vouloir faire le buzz avec sa rupture, l’avis de Fidji Ruiz est très surveillé. Il faut dire que ses derniers propos en story Instagram avaient beaucoup déçu la jeune femme. Si le comportement du blond musclé n’a pas été apprécié par Aqababe qui n’a pas hésité à le manifester sur ses réseaux sociaux, l’ancienne petite amie de ce dernier n’a pas manqué de réagir à tout cela.

Ainsi, dans une capture d’écran partagée par l’influenceur, on a pu lire leur échange où Fidji Ruiz a écrit: « Je te jure que plus jamais je retouche ce mec ! Tu en as ma parole ! Il ne mérite même pas 10% de ma personne ! Il vaut mieux que je me taise et que je m’arrête là pour son image ! Je n’ai plus rien à dire… moi de mon côté c’est terminé comme jaja (…) Il joue mais moi je joue pas je suis dans la réalité (…) Plus jamais je vois sa face ».

Du côté de ses réseaux sociaux, celle qui était prête à devenir maman a ensuite ajouté: « Je vous aies dit que je me rapproche de Dieu alors je ne suis pas là pour me donner en spectacle et cracher dans la soupe qui est pourtant bien sale. Je veux juste qu’on me laisse tranquille avec lui ! C’est fini pour de bon et oui j’ai le droit de sourire car oui je suis bien ». Outch, ça fait mal. Reste à savoir si Dylan Thiry va lui répondre !

