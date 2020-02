Il y a quelques semaines, Dylan Thiry et Fidji Ruiz ont annoncé leur déménagement. En effet, ils ont quitté la France pour Dubaï. Seulement voilà, à peine installés dans leur superbe demeure, les deux candidats sembleraient vivre quelques complications. STAR24 vous donne tous les détails.

Depuis leur coup de foudre dans les Princes de l’amour 6, Fidji Ruiz et Dylan Thiry sont devenus inséparables malgré des débuts difficiles. A tel point qu’ils annonçaient leur envie d’adoption et de vivre ailleurs que la France. Juste avant les fêtes, la jeune femme annonçait même le début de cette nouvelle vie sur les réseaux sociaux. « Nouvelle vie à Dubaï vous l’aurez compris ♥️ You And me @dylanthiry L’année 2020 nous réserve pleins de surprises …. 🥰 C’est officiel nous sommes effectivement actuellement ici pour trouver notre nouveau chez nous. J’espère que les Story vous plaise, on va essayer de vous faire partager cette expérience au maximum. Si vous avez des questions n’hésitez pas à laisser un commentaire j’essaierai de prendre du temps pour répondre à celle qui reviennent le plus #newlife #paris #dubai #love #mylife« , avait-elle annoncé.

Seulement voilà, depuis quelques jours, les photos du couple ont disparu des profils des deux concernés. Il y aurait-il de l’eau dans le gaz ? Interrogé à ce sujet, Dylan Thiry a d’abord lâché: « En pleine réflexion sur le futur ». De plus, l’ennemi de Mélanie Dedigama a précisé que même s’il y a une rupture entre eux, il resterait à Dubaï. Le motif ? Le beau bond a déjà payé l’agent et la caution. La location d’une villa dure au minimum un an là-bas. De son côté, Fidji Ruiz a précisé: « Je m’exprimerais sur le sujet à tête reposée ! Pas la peine de me poser plein de questions ! Je respecterais toujours la personne qui a partagé ma vie. Peu importe les raisons de nos discordes ou le froid actuel ! C’est pour cela que je préfère personnellement ne pas m’exprimer à chaud actuellement ».

Rupture ou simple crise selon vous ?

