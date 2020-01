Après avoir tenté de résoudre sa problématique amoureuse dans la Villa des coeurs brisés 3, Florent Ré a finalement retrouvé l’amour loin des caméras. Toujours aussi amoureux, celui qui a été en guest dans la deuxième saison de Zéro Complexe vient de se pacser.

Fini le célibat, Florent Ré est définitivement un homme comblé en amour. Et c’est loin des tournages et des caméras qu’il a trouvé celle qui fait vibrer son cœur. « Je pensais avoir tout connu en terme d’Amour. De conquête en conquête j’imaginais avoir former ma bible, et que rien ne pourrait plus me surprendre, la séduction, la relation sous toutes ces formes, l’amour… Les choses se sont trouvées bien bouleversées quand elle est entrée dans ma vie. De manière simple et sincère. Je l’ai rencontrer, sans artifices, sans caméras ou lumières de club, elle était juste là, dans cette salle de sport, au travail, à me regarder d’une façon .. Vous savez cette façon qui vous fait comprendre instantanément que plus rien ne sera jamais pareil. Une regard qui m’a rendu accro en quelques secondes. Je suis fière d’apprendre et de grandir jour après jour, je suis comblé de pouvoir affirmé que je suis amoureux et que cela me rend meilleur. Je suis heureux que ce soit elle la cause de tout ça. ❤🙏🏻 #couplegoals #amour #amoureux #rolex #hermes #balenciaga #love #couplegoal #femmedelavie #jetaime« , avait-il écrit pour officialiser en juillet 2018. Depuis, ils ne se quittent plus.



D’ailleurs, Florent Ré a annoncé une bonne nouvelle sur Snapchat en disant: « Très très content de ma nouvelle vie. (…) Aujourd’hui je suis un homme épanoui, heureux, et je pense que ça se voit. (…) Ça y est, on est pacsés, je suis trop content », a-t-il déclaré en affichant son alliance face à la caméra. Toutes nos félicitations aux deux tourtereaux en tout cas !

