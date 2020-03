Alors que les individus sont en confinement aux quatre coins du monde à cause de la pandémie du coronavirus, une nouvelle vient de choquer la planète people. En effet, le rappeur French Montana est au cœur d’une grosse polémique. En effet, l’artiste a été accusé d’attouchements sexuels. STAR24 vous explique tout.

Mais What the Fuck ? En l’espace de quelques heures, une sacrée polémique a envahi la Toile. Celle-ci concerne French Montana. D’ailleurs, le compte Instagram @iamkvrim a donné des détails concernant toute cette histoire. Ainsi, on a pu lire: « French Montana a été poursuivi pour attouchement sexuel d’après le site The Blast. Selon des documents judiciaires, la femme a utilisé le pseudonyme Jane Doe dans son procès contre le rappeur, son employé Mansour Bennouna et sa maison de disques, Coke Boy Records. Elle a porté plainte pour coups et blessures, attouchements sexuels, , abus de pouvoir… La femme affirme que le 28 mars 2018, French l’a invitée au studio d’enregistrement sur La Brea Ave à Los Angeles où le rappeur lui a offert des boissons et l’a ensuite invité à revenir chez lui avec Bennouna. Elle est arrivée au domicile de French vers 6 heures du matin et une trentaine de minutes plus tard, a téléphoné à l’extérieur à son amie et était consciente de ses actes. Mais après son retour dans la cuisine, les accusés lui ont dit de prendre une photo et peu de temps après, elle s’est évanouie et se souvient avoir été ‘frappée d’incapacité' »



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🍿 (@iamkvrim) le 28 Mars 2020 à 3 :42 PDT

Puis, l’influenceur a ajouté: « Elle dit que plusieurs mecs sont entrés et sorties de la chambre et elle se souvient que French était l’un des hommes qui est entré dans la pièce et l’a agressé sexuellement. Elle dit aussi Doe qu’elle a «repris conscience» vers 13 h 30, trouvant Bennouna. Elle a pleuré et est partie en sentant qu’elle avait été droguée et violée par les hommes. Doe s’est rendue au centre médical Kaiser Permanente et s’est fait administrer une trousse de viol. L’enquête a révélé la présence de sperme et elle a ensuite signalé le viol présumé à la police. Le procès cherche à obtenir des dommages et intérêts pour «l’extrême détresse émotionnelle, l’anxiété, les flashbacks et la dépression» qui lui ont été causés. Elle ajoute qu’elle commençait tout juste sa carrière de mannequin et d’actrice, mais l’agression présumée a suspendu cette expérience ».

Pour le moment, French Montana ne s’est pas exprimé à ce sujet.

Alors que les individus sont en confinement aux quatre coins du monde à cause de la pandémie du coronavirus, une nouvelle vient de choquer la planète people. En effet, le rappeur French Montana est au cœur d’une grosse polémique. En effet, l’artiste a été accusé d’attouchements sexuels. STAR24 vous explique tout.

Mais What the Fuck ? En l’espace de quelques heures, une sacrée polémique a envahi la Toile. Celle-ci concerne French Montana. D’ailleurs, le compte Instagram @iamkvrim a donné des détails concernant toute cette histoire. Ainsi, on a pu lire: « French Montana a été poursuivi pour attouchement sexuel d’après le site The Blast. Selon des documents judiciaires, la femme a utilisé le pseudonyme Jane Doe dans son procès contre le rappeur, son employé Mansour Bennouna et sa maison de disques, Coke Boy Records. Elle a porté plainte pour coups et blessures, attouchements sexuels, , abus de pouvoir… La femme affirme que le 28 mars 2018, French l’a invitée au studio d’enregistrement sur La Brea Ave à Los Angeles où le rappeur lui a offert des boissons et l’a ensuite invité à revenir chez lui avec Bennouna. Elle est arrivée au domicile de French vers 6 heures du matin et une trentaine de minutes plus tard, a téléphoné à l’extérieur à son amie et était consciente de ses actes. Mais après son retour dans la cuisine, les accusés lui ont dit de prendre une photo et peu de temps après, elle s’est évanouie et se souvient avoir été ‘frappée d’incapacité' »



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🍿 (@iamkvrim) le 28 Mars 2020 à 3 :42 PDT

Puis, l’influenceur a ajouté: « Elle dit que plusieurs mecs sont entrés et sorties de la chambre et elle se souvient que French était l’un des hommes qui est entré dans la pièce et l’a agressé sexuellement. Elle dit aussi Doe qu’elle a «repris conscience» vers 13 h 30, trouvant Bennouna. Elle a pleuré et est partie en sentant qu’elle avait été droguée et violée par les hommes. Doe s’est rendue au centre médical Kaiser Permanente et s’est fait administrer une trousse de viol. L’enquête a révélé la présence de sperme et elle a ensuite signalé le viol présumé à la police. Le procès cherche à obtenir des dommages et intérêts pour «l’extrême détresse émotionnelle, l’anxiété, les flashbacks et la dépression» qui lui ont été causés. Elle ajoute qu’elle commençait tout juste sa carrière de mannequin et d’actrice, mais l’agression présumée a suspendu cette expérience ».

Pour le moment, French Montana ne s’est pas exprimé à ce sujet.