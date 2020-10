Après plusieurs rumeurs affirmant la fin du mariage entre Cara Delevingne et Ashley Benson, c’est officiel : elles sont bel et bien séparées. Malgré les spéculations sur la Toile, les anciennes amoureuses seraient en bons termes. La star de Pretty Little Liars file actuellement le parfait amour avec le rappeur G-Eazy qui s’est livré sur leur relation.

Alors qu’Ashley Benson a été lynchée pour sa nouvelle relation, son ex n’a pas hésité à prendre sa défense. Et si certains avaient du mal à croire en la véracité de cette nouvelle idylle, l’actrice est toujours en couple avec G-Eazy. Si le rappeur de 31 ans est plutôt pudique lorsqu’il s’agit de sa vie sentimentale, il n’a pas hésité à se livrer au sujet de sa girlfriend au micro d’Enternaiment Tonight et le moins que l’on puisse dire c’est que c’est adorable !

« C’est une personne exceptionnellement talentueuse dans de nombreux domaines différents. Elle est spéciale » a d’abord lâché G-Eazy. Puis, le petit ami d’Ashley Benson a révélé qu’il a fait plusieurs chansons avec elle tout en la complimentant comme jamais. Il poursuit: « De toute évidence, c’est une grande actrice, mais, vous savez, travailler avec elle et la mettre devant un microphone et la regarder chanter si facilement, elle a ce ton de voix et de texture très spécial et c’est quelque chose qui lui est très inné. Ce n’est pas son premier travail ou ce pour quoi elle est connue. Cela m’a époustouflé de pouvoir avoir un talent si spécial et caché que le monde n’a pas l’occasion de voir aussi souvent. »

Voilà des beaux propos qui risquent de faire plaisir à la principale concernée. En tout cas, on ne sait pas vous mais chez STAR24, on a très envie de voir ce que ces collaborations entre G-Eazy et Ashley Benson ont donné.

