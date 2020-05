Nadège Lacroix et Gabano se sont mis en couple sur le tournage de « La Villa des cœurs brisés 3 ». Une relation haute en couleur puisqu’il n’a pas hésité à avoir un triangle amoureux entre la Suissesse et Mélanight. Quelques années après sa rupture avec son ex, le jeune homme a fait le point sur leur relation passée.

Dans l’une de sa story Snapchat, Nadège Lacroix évoquait les raisons de sa rupture avec Gabano avec beaucoup de tristesse. « On se voyait juste en booking et on n’était plus sur la même longueur d’onde. Il fallait arrêter avant qu’on se déchire, donc ça ne servait à rien de briser cette amitié pour une histoire d’amour qui n’était plus d’actualité. Je l’aime beaucoup, mais nous n’avons pas les mêmes objectifs professionnels ni les mêmes caractères (…) Je pense qu’on va rester amis, mais notre relation a assez duré » a raconté l’ancienne gagnante de Secret Story 6.

Il faut dire que le couple avait beaucoup surpris les fans de télé-réalité à l’époque. Au cours d’une interview accordée à Sam Zirah, Gabano s’est livré sur leur séparation: « C’est une aventure à elle toute seule. Des bons et des mauvais moments. En soit, on a quand même passé de bons moments. Nadège, on était potes au début, c’était cool. On a beaucoup rigolé. Après on a pas des caractères qui vont ensemble, à un moment, ça n’allait plus du tout c’était la guerre. Je ne la supportais plus. Je pense que elle non plus. Il était temps de se séparer parce que ça allait mal finir (…) Nadège a tendance à avoir un sacré caractère, ce n’est pas évident tous les jours ».

Voilà qui a le mérite d’être clair. Actuellement, Gabano se serait séparé de sa chérie Sophie. D’ailleurs, Aurélie Dotremont a tenu à rétablir la vérité sur un sujet.

