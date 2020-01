Après la sortie du nouvel album de Maes incluant son featuring avec Ninho, les autres rappeurs démarrent aussi la nouvelle année en chanson. C’est le cas de Gambi qui est de retour avec son morceau dansant mais planant « Dans l’Espace » en duo avec Heuss L’Enfoiré.

Lors de la soirée du nouvel an, Heuss L’Enfoiré était à l’honneur. En effet, son morceau « Ne reviens pas » avec Gradur a été l’un des titres les plus écoutés lors de la soirée du 31. De quoi commencer l’année 2020 en beauté. D’ailleurs, il continue sa lancée niveau collaborations. Après le Marseillais Jul, c’est au tour de Gambi de s’associer à lui.

Après le carton de ses morceaux solo « Popopop », « La Guenav », « Oulalah » et « Hé oh », Gambi vient de présenter son duo avec l’interprète de « En Esprit ». Toujours aussi décalé et déjanté, le jeune homme est fidèle à lui-même avec « Dans l’espace« . « Ouh, ma wife 2-3 clopes, un teh de salade / Sur Paname, j’me balade / J’me ressers et j’pense à toi / J’suis dans l’bât’, on fait un aqua / J’suis pompette et j’repense à toi / Là, j’suis dans l’espace« , peut-on entendre chanter dans le refrain.

Gambi et Heuss L’Enfoiré planent tellement fort qu’ils finissent par se la jouer astronaute dans l’espace. De ce fait, on peut voir les deux rappeurs sur la lune… Oui, oui ! Entre leur voyage lunaire et une soirée entre amis, ils illustrent parfaitement leur état à ce moment-là… c’est à dire très high. Malgré son succès grandissant en moins d’un an, Gambi n’a toujours pas annoncé la sortie d’un premier album. En tout cas, une chose est sûre: il démarre l’année plutôt bien puisque le clip compte déjà plus de 5 millions de vues !

De son côté, le rappeur USKY a lui aussi dévoilé l’incroyable clip de son titre « Stone ». Dans un mois, son nouveau projet sera disponible.

