Il y a quelques jours, Greg Yega et Maeva Ghennam se déchiraient en plein live sur Instagram. Pourtant depuis les derniers épisodes des « Marseillais aux Caraïbes« , tout le monde se demande s’ils ne font pas semblant d’être séparés. Mais les révélations de son ex Mélanie risquent de vous faire changer d’avis. STAR24 vous dit tout.

Mélanie a vécu une histoire avec Greg lors du cross des Marseillais VS le reste du monde 3. Malheureusement, elle en a beaucoup souffert. Notamment à cause d’un rapprochement hors tournage quelques semaines plus tard. Lors d’une interview accordée à Sam Zirah, celle qui a été harcelée par Alix a révélé qu’ils étaient de nouveau en contact mais pas que !

« Je me suis sentie utilisée dans les Marseillais comme s’il voulait tourner la page Maeva avec moi. Mais comme s’il n’avait pas la volonté dans sa tête (…) Ici, je me suis sentie utilisée. Quand elle n’était pas là, il sait que je suis là (…) Tout ce qu’il me dit en privé, il ne l’assume pas en public (…) On s’appelle et on s’écrit tous les jours du matin jusqu’au soir (…) On a prévu de se voir. On a prévu de discuter et de prendre des décisions ensemble (…) Ça me fait du bien, j’avais du mal à me remettre du battle (…) Il me demande pardon sans cesse. Je trouve ça mignon », a lâché Mélanie.

Concernant ses sentiments actuels, la jeune femme a ajouté: « J’ai des sentiments pour Greg (…) Je parle encore avec lui donc je suis attachée à lui. Je l’aime à ma manière. Il m’a donné une certaine habitude mais je n’irais pas au stade de l’amour. J’ai été trop déçue et blessée. ».

Pour le moment, le principal concerné n’a pas encore répondu aux propos de Mélanie. A votre avis, un nouveau couple va-t-il se (re)former avant la fin du confinement ?

