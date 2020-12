Il y a quelques semaines, Guizmo est revenu en force et a sorti le 23 octobre son 10ème album studio intitulé Lamine rendant hommage aux personnes décédées de son entourage et comportant 18 titres dont des featurings avec les rappeurs Leto et Soso Maness. Mais Guizmo ne s’est pas arrêté là pour surprendre ses fans, il a publié samedi dernier une vidéo Instagram sur laquelle il annonce un jeu concours qui risque de dévoiler des jeunes talents. STAR24 vous en dit plus.

Après avoir sorti son album Lamine, qui a comptabilisé 1 982 ventes (1 462 en streaming, 442 en physique et 78 en digital), c’est sur Instagram que Guizmo a annoncé les règles de son jeu concours et le principe et simple : il faut rapper ! Chaque participant devra balancer un freestyle de 59 secondes sur l’instrumentale de son choix, en mentionnant et identifiant le label de l’artiste ( Y&W Tv) ainsi que Deezer. Tous les freestyles seront repartagés sur la page Instagram du label, et le gagnant du concours pourra enregistrer un EP de cinq titres, la réalisation de son clip ainsi qu’un featuring avec Guizmo. Une offre inédite qui va sûrement faire parler de lui et faire découvrir au grand public un nouvel artiste, pour l’heure inconnu !

Sur cette vidéo, le rappeur se prête lui même au jeu puisqu’il balance à son tour son freestyle :

Le combat bat déjà son plein car les participants se font de plus en plus nombreux et la page Instagram Y&Wtv ne cesse de publier des freestyles. Un concours qui s’annonce très serré. Gardons un œil sur la compétition pour savoir qui sera le fameux vainqueur et peut-être la nouvelle révélation 2021.

On vous laisse découvrir un extrait :

Et vous, ça vous tente de participer ?

