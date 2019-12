Oh, oh oh oh ! Quelques semaines après le carton de son album réédition « Paradise », Hamza en rajoute une couche. En effet, le rappeur Belge a dévoilé un nouveau projet à l’occasion des fêtes cette nuit. D’ailleurs, l’un des featurings est… Damso dont le clip vient tout juste de sortir. On adore !

Cette année, Hamza en a mis plein les oreilles à ses fans grâce à « Paradise ». Entre collaborations incroyables (SCH, Christine and the Queens, Aya Nakamura), le jeune homme nous a fait vibrer tout au long de l’année. Et comme si cela ne suffisait pas, il se la joue en mode père noël avec son pop-up store éphémère du 20 au 24 décembre aux Galeries Lafayette des Champs Elysées de Paris… Mais pas que !



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SAUCEGOD® 👨🏽‍🍳 (@hamzasaucegod) le 17 Déc. 2019 à 5 :03 PST

Cette nuit, Hamza a dévoilé un nouveau projet exclusif appelé « Santa Sauce 2« . Dans celui-ci, on peut compter encore une fois sur la venue de plusieurs artistes du moment comme Gambi, Koba LaD ou encore Young Adz et surtout… Damso ! D’ailleurs, les deux rappeurs belges ont ouvert le bal en dévoilant le premier clip de cet EP avec « God Bless ».

Dans cette vidéo, Hamza kidnappe et prend en otage des hommes pendant qu’une mère noël sexy twerk. Un homme finit en forêt pendant que le jeune rappeur et l’ancien protégé de Booba zone à bord de leur Hummer dans la nature. Damso en profite pour faire une annonce dans son couplet puisqu’il déclare que « l’album le plus attendu ne sortira pas cette année ». Il y évoque également une femme avec qui il a couché sans rien de plus à la clé. Vous l’aurez compris, l’interprète de « Macarena » ne compte pas offrir de nouvel opus pour les fêtes de fin d’année contrairement à son acolyte. Mais qui sait, peut-être qu’il le fera en janvier pour bien commencer l’année ? Affaire à suivre…

Oh, oh oh oh ! Quelques semaines après le carton de son album réédition « Paradise », Hamza en rajoute une couche. En effet, le rappeur Belge a dévoilé un nouveau projet à l’occasion des fêtes cette nuit. D’ailleurs, l’un des featurings est… Damso dont le clip vient tout juste de sortir. On adore !

Cette année, Hamza en a mis plein les oreilles à ses fans grâce à « Paradise ». Entre collaborations incroyables (SCH, Christine and the Queens, Aya Nakamura), le jeune homme nous a fait vibrer tout au long de l’année. Et comme si cela ne suffisait pas, il se la joue en mode père noël avec son pop-up store éphémère du 20 au 24 décembre aux Galeries Lafayette des Champs Elysées de Paris… Mais pas que !



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SAUCEGOD® 👨🏽‍🍳 (@hamzasaucegod) le 17 Déc. 2019 à 5 :03 PST

Cette nuit, Hamza a dévoilé un nouveau projet exclusif appelé « Santa Sauce 2« . Dans celui-ci, on peut compter encore une fois sur la venue de plusieurs artistes du moment comme Gambi, Koba LaD ou encore Young Adz et surtout… Damso ! D’ailleurs, les deux rappeurs belges ont ouvert le bal en dévoilant le premier clip de cet EP avec « God Bless ».

Dans cette vidéo, Hamza kidnappe et prend en otage des hommes pendant qu’une mère noël sexy twerk. Un homme finit en forêt pendant que le jeune rappeur et l’ancien protégé de Booba zone à bord de leur Hummer dans la nature. Damso en profite pour faire une annonce dans son couplet puisqu’il déclare que « l’album le plus attendu ne sortira pas cette année ». Il y évoque également une femme avec qui il a couché sans rien de plus à la clé. Vous l’aurez compris, l’interprète de « Macarena » ne compte pas offrir de nouvel opus pour les fêtes de fin d’année contrairement à son acolyte. Mais qui sait, peut-être qu’il le fera en janvier pour bien commencer l’année ? Affaire à suivre…