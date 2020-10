Il y a quelques jours, Hatik faisait une magnifique déclaration d’amour à son crush Rihanna. Mais la star de la série « Validé » a-t-il quelqu’un dans sa vie ? On a enfin la réponse.

Bien avant d’être dans la lumière, Hatik a été marié à une femme lorsqu’il était plutôt jeune. Lors d’un podcast avec GQ, le rappeur s’est livré sur son succès auprès des demoiselles depuis son buzz et a confié: « Je ne me suis jamais trouvé moche (…) Les messages ça renforce l’ego (…) Les gens me voient différents (…) Avant les meufs ne me donnaient même pas l’heure avant. Elles sont au courant qu’il n’y a rien à gratter avec moi ? (…) Forcément, ça gonfle l’ego et ça fait du bien, il faut juste ne pas se perdre et se dire que c’est ça la vraie vie. Mais ça fait plaisir ».

Mais aujourd’hui, celui qui a été victime de violences policières semble avoir trouvé chaussure à son pied. C’est ce que le selfie d‘Hatik avec les mains d’une femme avec une énorme bague au doigt qui cachent son visage laisse penser sur Instagram. Cette publication a été légendée du message suivant: « J’sens plus le mal qui m’habite depuis que c’est ton regard qui m’habille. Tema mon cœur il est rempli, t’es mon médicament, ma thérapie. T’as éclairé ma part d’ombre, j’remercie le ciel et son pardon. J’remercie le ciel de t’avoir mis sur ma route avec toi à mes côtés je ferai un carton. Quand le noir devient gris, que le gris devient blanc, c’est mon monde qui s’inverse et l’amour chasse la haine. Invite moi j’prends la vague, invite moi dans tes bras juste une fois d’plus, toi et moi sur la mer. J’te le jure sur ma mère, avant toi jconnaissais pas l’bonheur dans mon ciel y’avait pas d’couleurs, dans mes paroles y’avait trop d’colère, dans mes actes y’avait pas d’bonnes oeuvres,. Et ma mère m’a dit qu’dans mes yeux elle a jamais vu autant d’lumière et j’aurais jamais pensé faire autant d’prieres. Dans mes yeux j’avais jamais vu autant d’lumière, et j’aurais jamais pensé faire autant d’prières, parce que j’crois qu’je t’aime. Charge restante : 100% (enfin j’crois ☺️) ».

Un message qui veut tout dire !

