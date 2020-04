Décidément, tout va trop vite sur Twitter et il faut dire que le confinement n’aide pas. Récemment c’est le rappeur Hatik qui a agité la Toile en s’en prenant à l’influenceur Ohmondieusalva… et c’est plutôt violent, regardez !

Il y a quelques jours, certains découvraient Hatik grâce à la série dédiée au rap Validé. D’autres le suivent depuis un moment déjà. Depuis, chacune de ses publications ne passent pas inaperçues. Après nous avoir dévoilé un inédit qui ne sortira jamais, le jeune homme s’est retrouvé en TT et non pas à cause de la musique ! Tout a commencé lorsqu’il a commenté une photo de Ohmondieusalva avec Raymonde en lâchant: « Ah saye mtn tu l’aimes ? Pcq j’comprends pas mais c’est bien toi qu’a construit un “buzz” sur le fait de la traiter de “grosse pute” à longueur de journée nan ? ».

Ah saye mtn tu l’aimes ?

Pcq j’comprends pas mais c’est bien toi qu’a construit un “buzz” sur le fait de la traiter de “grosse pute” à longueur de journée nan ? https://t.co/a7UsaI3YH2 — 3atik (@HatikMusic) April 16, 2020

Comparé à Moha La Squale par le Twittos, il a ensuite riposté en lâchant: « J’t’ai piqué ca s’arrête là prends pas la mouche j’ai grave pas le temps de m’embrouiller avec un “comique” on se croisera à une soirée Fifa ou un truc du genre et on discutera dans la paix et la bonne humeur mon pote »

J’t’ai piqué ca s’arrête là prends pas la mouche j’ai grave pas le temps de m’embrouiller avec un “comique” on se croisera à une soirée Fifa ou un truc du genre et on discutera dans la paix et la bonne humeur mon pote 😊 https://t.co/O1UOgNQrq1 — 3atik (@HatikMusic) April 16, 2020

Aie, ça pique. D’ailleurs, beaucoup ont commenté l’attitude de Hatik. Ainsi, on a pu lire des tweets tels que: « Hatik quand il voulait metre dans la sauce salva et que c’est lui qui c’est retrouver dans la sauce ». Ou encore: « Hatik j’aime beaucoup mais j’ai l’impression qu’il part en cacahuète là » et « Hatik il est parti attaquer ohmondieusalva comme ça gratuit ? ». Mais aussi: « Hatik il a du buzz avec validé, au lieu de sortir un album, il met des photos nu de lui, il insulte des twitoss, et il veut s’embrouiller avec ohmondieusalva mdr mais pourquoi ??? ».

Mais c’était sans compter la réponse du fameux Ohmondieusalva:

@HatikMusic ne parle pas de Raymonde et moi tu connais pas notre histoire !!!! 🦍 pic.twitter.com/frgPVK9UBt — 👻Ohmondieusalva (@ohmondieusalva) April 16, 2020

Décidément, tout va trop vite sur Twitter et il faut dire que le confinement n’aide pas. Récemment c’est le rappeur Hatik qui a agité la Toile en s’en prenant à l’influenceur Ohmondieusalva… et c’est plutôt violent, regardez !

Il y a quelques jours, certains découvraient Hatik grâce à la série dédiée au rap Validé. D’autres le suivent depuis un moment déjà. Depuis, chacune de ses publications ne passent pas inaperçues. Après nous avoir dévoilé un inédit qui ne sortira jamais, le jeune homme s’est retrouvé en TT et non pas à cause de la musique ! Tout a commencé lorsqu’il a commenté une photo de Ohmondieusalva avec Raymonde en lâchant: « Ah saye mtn tu l’aimes ? Pcq j’comprends pas mais c’est bien toi qu’a construit un “buzz” sur le fait de la traiter de “grosse pute” à longueur de journée nan ? ».

Ah saye mtn tu l’aimes ?

Pcq j’comprends pas mais c’est bien toi qu’a construit un “buzz” sur le fait de la traiter de “grosse pute” à longueur de journée nan ? https://t.co/a7UsaI3YH2 — 3atik (@HatikMusic) April 16, 2020

Comparé à Moha La Squale par le Twittos, il a ensuite riposté en lâchant: « J’t’ai piqué ca s’arrête là prends pas la mouche j’ai grave pas le temps de m’embrouiller avec un “comique” on se croisera à une soirée Fifa ou un truc du genre et on discutera dans la paix et la bonne humeur mon pote »

J’t’ai piqué ca s’arrête là prends pas la mouche j’ai grave pas le temps de m’embrouiller avec un “comique” on se croisera à une soirée Fifa ou un truc du genre et on discutera dans la paix et la bonne humeur mon pote 😊 https://t.co/O1UOgNQrq1 — 3atik (@HatikMusic) April 16, 2020

Aie, ça pique. D’ailleurs, beaucoup ont commenté l’attitude de Hatik. Ainsi, on a pu lire des tweets tels que: « Hatik quand il voulait metre dans la sauce salva et que c’est lui qui c’est retrouver dans la sauce ». Ou encore: « Hatik j’aime beaucoup mais j’ai l’impression qu’il part en cacahuète là » et « Hatik il est parti attaquer ohmondieusalva comme ça gratuit ? ». Mais aussi: « Hatik il a du buzz avec validé, au lieu de sortir un album, il met des photos nu de lui, il insulte des twitoss, et il veut s’embrouiller avec ohmondieusalva mdr mais pourquoi ??? ».

Mais c’était sans compter la réponse du fameux Ohmondieusalva: