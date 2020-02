Hayden Panettiere a enfin pris la parole concernant l’arrestation de son compagnon Brian Hickerson pour violences conjugales. Pour rappel, l’actrice a passé une saint Valentin loin d’être romantique. STAR24 vous rappelle les faits.

Alors que le 14 février est censé être une journée placée sous le signe de l’amour, Hayden Panettiere a vécu un véritable cauchemar. En effet, son petit ami Brian Hickerson a été arrêté pour violences conjugales le jour de la Saint Valentin. Une nouvelle rapportée par le média très bien informé TMZ. Face à cette annonce, les fans et les proches de celle qui a souffert d’une dépression n’ont pas pu s’empêcher de s’inquiéter et on les comprend. Et pour cause, depuis cet incident, l’actrice de 30 ans n’a plus donné de nouvelles. Et c’est sur Twitter que la belle blonde a refait une apparition ce lundi 24 février.

En effet, Hayden Panettiere a profité d’une publication pour jeter des fleurs à son ancien fiancé et père de sa fille Kaya âgée de cinq ans. Elle en a profité pour qualifier Wladimir Klitschko comme le « Meilleur père au monde ». Finalement, la star qui a été hospitalisée a supprimé définitivement son post. De ce fait, un internaute en a profité pour prendre de ses nouvelles. De là, celle qui a été hospitalisée a simplement répondu: « je vais toujours bien ». Un message court et radical accompagné d’un émoji qui sourit. Si ce tweet a suffi pour en rassurer quelques uns, ce n’est pas le cas de tout le monde.

En effet, les fans de Hayden Panettiere n’ont pas vraiment été convaincus. Et pour cause, ce n’est pas la première fois que Brian Hickerson est arrêté pour violence et agression physique. Pour rappel, il avait été inculpé une première fois pour avoir frappé violemment la belle blonde. Le bilan de ses blessures (hématomes, bosses et rougeurs) avait été dévoilé. Va-t-elle décider le quitter ? A suivre.

