Cela fait maintenant une semaine que les nostalgiques peuvent retrouver High School Musical et sa série sur la plateforme Disney Plus. Seulement voilà, sachez que l’équipe de la sage culte nous réserve une sacrée surprise qui annonce probablement les retrouvailles entre Zac Efron et Vanessa Hudgens… ou pas ?

Vous vous êtes faits une joie de retrouver Vanessa Hudgens et son ex Zac Efron ou encore Ashley Tisdale dans la trilogie High School Musical disponible sur Disney Plus ? Bonne nouvelle, Disney a décidé de réunir la joyeuse bande dans l’émission Disney Family Singalong diffusée ce jeudi 16 avril 2020 à 20 heures sur ABC et animée par Ryan Seacrest. On pourra ainsi retrouver toutes nos stars de la firme en train de chanter les chansons des films cultes qui ont bercé notre enfance. Au programme ? le casting de High Musical mais aussi ceux des spin-off High School Musical : The Descendant et High School Musical : The Musical pour interpréter « We’re all in this together« . On pourra également retrouver Ariana Grande, Demi Lovato, Christina Aguilera, Elle Fanning, Michael Bublé mais aussi Luke Evans.

Sans Zac Efron mdrrrr on sait, il a jamais été là même pour les comédies musicales comme c'est pas lui qui chante donc bon https://t.co/6ymmDOjUbq — 安娜ain't scared of⚡ (@DoltKyungsoo) April 14, 2020

Seulement voilà, une question taraude les fans. Celui qui a frôlé la mort est-il prêt à revoir son ex Vanessa Hudgens ? La réponse est non puisqu’il participera à sa façon avec un message spécial. Zac Efron s’est retrouvé en TT avec des publications telles que: « Mdr Zac Efron ne veut vraiment plus rien savoir … Il esquive à chaque fois ». Ou encore: « Sans Zac Efron mdrrrr on sait, il a jamais été là même pour les comédies musicales comme c’est pas lui qui chante donc bon » et « votre pote zac efron il va encore faire une ray charles vous allez voir ». Mais aussi: « Zac Efron il est jamais dans leurs délire maintenant wesh il regrette High School Musical ou quoi ce bolton la ».

Les internautes ne décolèrent pas.

