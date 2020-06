Bébé semble pas trop pressé de pointer le bout de son nez. En effet, Hillary est arrivée au terme de sa grossesse. Et elle n’a toujours pas accouché… ou presque. Certains pensent que la jeune femme vient de donner naissance à son premier enfant. Chose qui expliquerait son silence sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques jours, Hillary a eu une grosse frayeur à cause de son bébé dont on ignore encore le sexe. En effet, elle a dû se rendre en urgence à l’hôpital. Mais plus de peur que de mal comme elle l’a révélé sur les réseaux sociaux où elle a confié: « On a fait un monitoring pour écouter le coeur du bébé et tout va bien. J’ai rendez-vous vendredi matin si je n’ai pas accouché avant. Si ça ne se passe pas, je pense que ce weekend, ils vont déclencher l’accouchement. On sera au-dessus du terme. A un moment donné, je ne vais pas le garder un an dans mon ventre ».

Alors qu’elle était à J+2, Hillary a disparu des réseaux sociaux. Depuis, les internautes se demandent si cette absence ne serait pas le signe ultime qu’elle a enfin pu donner naissance à son bébé. Ainsi, on a pu lire sur Twitter des messages tels que: « Hillary n’a pas fait de snaps depuis hier soir. A-t-elle accouché ?? ». Ou encore: « Sans aucune nouvelle de #hillary donc je pense qu’elle a accouché ». Mais aussi: « Je pense aussi on a plus de nouvelles depuis hier ».

Bon et bien affaire à suivre. Mais à notre avis, cela ne saurait tarder. D’ailleurs, les paris sont lancés. A votre avis, Hillary et Giovanni vont être les heureux parents d’un petit garçon ou bien d’une petite fille ? Connaissant la candidate de télé-réalité, le suspens ne devrait pas durer trop longtemps. Affaire à suivre donc.

