L’année 2020 va marquer un tournant pour Hillary. Fiancée à son chéri Giovanni, la jolie Ch’ti va bientôt découvrir les joies de la maternité. Mais en attendant, elle continue de donner de ses nouvelles. Notamment lorsqu’elle a été hospitalisée récemment afin de rassurer ses followers.

C’est lors de son séjour sur le tournage de la JLC Family que Hillary a eu la surprise de découvrir sa grossesse inattendue. Un moment qu’elle a repartagé sur ses réseaux sociaux tout en s’expliquant: « Vous avez vue en live le vrai test de grossesse dans lequel j’ai appris que j’étais enceinte. 😱. Depuis ce jour, je sais que je vais devenir maman. 🥰. Je ne me souvenais même plus de ma réaction tellement j’étais sous le choc 😅. Merci à la JLC Family d’avoir été là, de m’avoir soutenue, de m’avoir aidé. Je suis contente d’avoir partagé ça avec vous. @jazztvshow @iam_billionaire et toute la Family ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ «



Depuis, on attend toujours de découvrir le sexe de son futur enfant. Mais là récemment, la grande amie de Jazz a donné de ses nouvelles après avoir fait un détour à l’hôpital. « Mes amours comme vous le savez, je suis allée aux urgences aujourd’hui. Parce qu’en fait, toute la nuit j’avais mon bras qui était engourdi et j’ai des brûlures dans la main. (…) Et comme c’est le bras gauche ont a eu peur que ce soit relié au coeur tout ça. Donc on est allés contrôler en plus comme je suis enceinte, c’est beaucoup plus important. (…) Apparemment c’est un truc du canal carpien au niveau du poignet. Donc demain j’ai rendez-vous encore aux urgences. Mais j’ai eu peur de perdre la motricité de mon bras gauche ! », a-t-elle raconté sur sa story. Voilà, plus de peur que de mal ! Souhaitons un bon rétablissement à Hillary. En attendant, nous vous invitons à retrouver sa meilleure réplique de 2019.

