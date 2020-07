Après plus de neuf mois d’attente, Hillary a enfin pu serrer son bébé dans ses bras. Malgré les rumeurs, la candidate de télé-réalité a bel et bien accouché d’un petit garçon. D’ailleurs, elle vient de poster leur toute première photo ensemble et c’est tout simplement adorable. Regardez !

Il y a quelques jours, Hillary connaissait une grosse frayeur concernant son bébé. Face aux interrogations, la jeune femme a donné de ses nouvelles sur les réseaux et a déclaré: « Je n’ai toujours pas accouché. En en fait on est allé à la maternité cette nuit parce que toute la soirée on ne sentait pas bouger le bébé. Vers 2h du matin on s’est inquiété donc on a été à la maternité (…) Ils ont fait un monitoring et ils ont vu que le coeur du bébé battait très bien. Ils m’ont aussi fait un contrôle du col et ça y est il est ouvert (…) Le travail commence. Tout va bien. Ce n’est qu’une question de temps. Je pense que cette semaine nous serons trois, quatre avec petite perle (…) On a fait un monitoring pour écouter le coeur du bébé et tout va bien. J’ai rendez-vous vendredi matin si je n’ai pas accouché avant. Si ça ne se passe pas, je pense que ce weekend, ils vont déclencher l’accouchement. On sera au-dessus du terme. A un moment donné, je ne vais pas le garder un an dans mon ventre ».

Après un petit moment d’absence, la jeune maman est finalement sortie de son silence pour nous présenter son fils. Sous une photo d’elle et son bébé, Hillary a écrit: « Je suis heureuse de vous présenter notre fils Milo ❤️ né le 01/07/2020 et pèse 3,6kg. Cette photo d’une maman et son fils faisant le peau à peau à la naissance 🥰 représente l’amour, le bonheur, je n’ai pas de mots pour vous dire ce que mon cœur ressens aujourd’hui. Je suis la femme la plus heureuse du monde avec un fiancé qui a été là chaque seconde dans cette aventure. @gioboyparis Mon amour tu m’as donné tout le courage nécessaire à faire de notre fils une merveille et un accouchement merveilleux. Ma famille s’est agrandi .. bienvenu mon fils dans cette belle aventure qui s’appelle la vie ❤️. Dès aujourd’hui je me battrais pour toi, pour nous … je t’aime prince Miloboy ❤️ ».

Toutes nos félicitations !

