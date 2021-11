Après de longs mois de stress concernant sa grossesse, Hillary a donné naissance à son deuxième enfant. Seulement voilà, il y aurait déjà des soucis avec le petit frère de Milo. STAR24 vous raconte tout.

Le 23 novembre dernier, Hillary a donné naissance à son deuxième enfant. Folle de joie, elle a posté une première photo pour annoncer la bonne nouvelle et a déclaré: « C’est avec une immense joie qu’on vous présente notre Baby Boy Bonamy 👶🏼. Que d’émotions pour l’arrivé de notre second bébé, UN AMOUR 💙. Notre fils est né le 23 Novembre 2021 à 15:12, pèse 3,700kg et mesure 52 cm. 😍. Nous sommes sur notre petit nuage ☁️ voilà 48h que j’ai accouché et le petit frère de @miloboyparis nous rempli d’amour et de bonheur. Vous connaissez notre histoire sur le prénom, ça n’a pas été facile à se mettre d’accord … la décision a été prise 1h avant la naissance 🙈. Nous vous annoncerons tout ça très vite 🥰. En attendant, je vais profiter de mon Boy avant la rencontre avec Milo et Perle. J’ai trop trop trop trop trop hâte de faire rencontrer mes 2 garçons 😍😍😍. Merci à Papa @gioboyparis de m’avoir soutenu lors de l’accouchement 🥰 »

Hillary maman pour la deuxième fois : son bébé déjà souffrant

Moins d’une semaine après l’arrivée du bout de chou, la maman de Matteo est déjà dans la tourmente. En effet, il y aurait des petites complications pour le bébé. « On a passé une nuit très compliquée… Matteo n’a pas voulu dormir seul il avait trop mal au ventre… Concernant Matteo et ses examens, nous devons faire une échographie du cœur demain pour examiner en profondeur s’il y a pas de malformation cardiaque. Pour le moment rien de grave… On continue les examens pour surveiller et être sûrs de ce qu’il se passe » a récemment expliqué Hillary.

Affaire à suivre donc…