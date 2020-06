L’arrivée du bébé est imminente du côté d’Hillary et son chéri. Seulement voilà, la jeune femme a connu une grosse frayeur. En effet, celle qui garde le suspens concernant le sexe du futur bout de chou a dû se rendre à la maternité. Finalement, c’est une fausse alerte sur laquelle elle s’est livrée sur Snapchat. STAR24 vous en dit plus.

Il y a quelques heures, les internautes se demandaient si Hillary n’était pas sur le point d’accoucher. En route vers la maternité, elle s’est absentée des réseaux sociaux durant plusieurs heures. Face aux interrogations, celle qui a eu des problèmes de santé lors de sa grossesse a donné de ses nouvelles et a fait le point sur Snapchat: « Je n’ai toujours pas accouché. En en fait on est allé à la maternité cette nuit parce que toute la soirée on ne sentait pas bouger le bébé. Vers 2h du matin on s’est inquiété donc on a été à la maternité (…) Ils ont fait un monitoring et ils ont vu que le coeur du bébé battait très bien. Ils m’ont aussi fait un contrôle du col et ça y est il est ouvert (…) Le travail commence. Tout va bien. Ce n’est qu’une question de temps. Je pense que cette semaine nous serons trois, quatre avec petite perle »

Mais l’ex fiancée de Vincent Shogun ne s’est pas arrêté là. En effet, celle qui a affolé la Toile à cause d’une photo de son babybump a ajouté: « On a fait un monitoring pour écouter le coeur du bébé et tout va bien. J’ai rendez-vous vendredi matin si je n’ai pas accouché avant. Si ça ne se passe pas, je pense que ce weekend, ils vont déclencher l’accouchement. On sera au-dessus du terme. A un moment donné, je ne vais pas le garder un an dans mon ventre »

Tic tac, Hillary peut désormais accoucher à tout moment !

