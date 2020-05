Tic tac, tic tac ! Hillary a récemment pris la parole concernant le sexe de son bébé qu’elle compte dévoiler seulement lors de l’accouchement. En attendant, elle continue de donner de ses nouvelles alors que son premier enfant peut arriver à tout moment. STAR24 vous donne tous les détails.

Hillary va bientôt goûter aux joies d’être maman. Malheureusement, la jeune femme a récemment connu des complications lors de sa grossesse. Chose sur laquelle elle s’est confiée dans une story Snapchat à qui elle a raconté: « Maintenant, même la journée je commence à avoir mal ! J’ai ma main gauche qui est endormie et vraiment ça fait mal. J’évite de me plaindre un maximum parce que je n’ai pas le choix que de vivre avec et l’essentiel, c’est que mon bébé soit en bonne santé. Mais clairement, c’est douloureux ! ». Elle poursuit : « J’ai rendez-vous jeudi matin pour une séance d’acupuncture, j’espère que ça va me soulager un peu et si ce n’est pas le cas, je vais faire comme on m’a conseillé : des infiltrations qui ne sont pas dangereuses pour le bébé. Je pense que les deux mains vont y passer parce que clairement la nuit, je souffre le martyre ».

Mais aujourd’hui tout va pour le mieux et Hillary attend avec impatience de pouvoir rencontrer son premier enfant. En attendant, la fiancée de Giovanny a donné de ses nouvelles et a posté une magnifique photo d’elle et son babybump. Un cliché qui a fait sensation auprès de ses followers sur Instagram. Ainsi, elle a reçu des commentaires tels que: « J’adore, tu es sublime 👌 hate de voir le reste maintenant 😘« . Ou encore: « Si canon 😍 » et « La plus belleeeeee ». Mais aussi: « Superbe ❤️😍 ».

A votre avis, Hillary va-t-elle accoucher d’un petit garçon ou d’une petite fille selon vous ? Les paris sont lancés.

