Alors que l’on va découvrir les fiançailles de Julien Bert et Hilona sur les écrans dans les Princes et les Princesses de l’amour 8, les deux tourtereaux ne forment plus un couple. Deux mois après l’annonce de leur crise, la jeune femme a officialisé leur rupture et c’est triste. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques jours, de nouvelles rumeurs concernant les raisons des tensions entre Julien Bert et Hilona ont circulé sur la Toile. Ainsi, Nana Poucave a révélé: « les véritables raisons de la rupture de Julien et Hilona (…) Julien Bert a eu des violences conjugales envers Hilona et Hilona a décidé d’avorter car elle était enceinte malgré ça elle reste avec Julien car elle a énormément d’amour pour lui ! Maintenant vous comprendrez mieux son long texte ambigu (…) Il faut savoir que ce n’est pas la première fois que Julien est violent avec ses petites copines. Aurélie Dotremont en avait déjà fait les frais (…) il a toujours été violent (…) Palmarès de Julien Bert dans la violence : Aurélie Dotremont sous les yeux mêmes de son ancien agent. Les anges : Kelly. Les Marseillais : Carla. Le soir de la soirée des problèmes ils ont dû couper le montage il a fracassé une tacle. Les vacances des anges : tous les candidats voulaient l’éliminer pour sa violence et ça c’est que ce que l’on voit en public ».

Bien que les deux concernés aient nié cette version, le verdict est tombé: Hilona a confirmé qu’ils avaient bel et bien rompu dans un déchirant message où l’on a pu lire: « Julien et moi, ça ne changera jamais, nous sommes liés, pour toujours car notre histoire est telle que vous la connaissez (…) alors si aujourd’hui, c’est la fin, vous avez le droit d’avoir quelques explications même si je préférerais me taire car c’est comme ça que j’ai toujours fonctionné (…) ce qu’il s’est passé entre nous (…) je l’emporterais dans la tombe, pas parce que c’est grave, mais tout simplement parce que ça nous regarde, je ne veux pas qu’on se salisse, qu’on s’expose et qu’on se rabaisse. Nos discordes ne concernent que nous. Peu importe ce qu’il s’est passé entre nous, il restera l’amour de ma vie. Vous savez, je n’ai jamais vécu, ni ressenti ce qu’on a entre Julien et moi et je ne le vivrai plus jamais. Et je ne veux plus le vivre, ça nous appartient, pour toujours (…) Je souffre beaucoup mais on se relève de tout dans la vie. C’est comme ça qu’on devient plus fort. Faut se relever. Jamais rester au sol. (…) Il est hors de question de démarrer une guerre entre lui et moi, hors de question de laisser les personnes malintentionnées juger de qui a tort, qui a raison dans cette histoire. Ce n’est pas ce qui compte aujourd’hui. Pour ma part, j’espère juste réussir à être heureuse sans lui, m’habituer à vivre sans lui à mes côtés. Même si ce n’était qu’un an et demi, cela a été la période la plus intense de ma vie. On en a vécu de belles choses, de magnifiques choses que personne ne pourra effacer. Malheureusement les mauvaises on pris le dessus. C’est très dur, je vous jure très très dur. Il faut juste que vous m’aidiez en évitant de me rappeler ce qui ne sera plus… Je n’ai pas l’habitude de tout ça. Une rupture c’est très difficile à surmonter. Alors une rupture exposée partout sur les réseaux sociaux (…) J’ai compris, par ses actes, qu’il n’avait plus le temps, ni la patience d’attendre que je change d’avis et c’est la vie. Nos chemins se séparent, pas nos coeurs. Il restera gravé en moi pour toujours« .

Alors que l’on va découvrir les fiançailles de Julien Bert et Hilona sur les écrans dans les Princes et les Princesses de l’amour 8, les deux tourtereaux ne forment plus un couple. Deux mois après l’annonce de leur crise, la jeune femme a officialisé leur rupture et c’est triste. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques jours, de nouvelles rumeurs concernant les raisons des tensions entre Julien Bert et Hilona ont circulé sur la Toile. Ainsi, Nana Poucave a révélé: « les véritables raisons de la rupture de Julien et Hilona (…) Julien Bert a eu des violences conjugales envers Hilona et Hilona a décidé d’avorter car elle était enceinte malgré ça elle reste avec Julien car elle a énormément d’amour pour lui ! Maintenant vous comprendrez mieux son long texte ambigu (…) Il faut savoir que ce n’est pas la première fois que Julien est violent avec ses petites copines. Aurélie Dotremont en avait déjà fait les frais (…) il a toujours été violent (…) Palmarès de Julien Bert dans la violence : Aurélie Dotremont sous les yeux mêmes de son ancien agent. Les anges : Kelly. Les Marseillais : Carla. Le soir de la soirée des problèmes ils ont dû couper le montage il a fracassé une tacle. Les vacances des anges : tous les candidats voulaient l’éliminer pour sa violence et ça c’est que ce que l’on voit en public ».

Bien que les deux concernés aient nié cette version, le verdict est tombé: Hilona a confirmé qu’ils avaient bel et bien rompu dans un déchirant message où l’on a pu lire: « Julien et moi, ça ne changera jamais, nous sommes liés, pour toujours car notre histoire est telle que vous la connaissez (…) alors si aujourd’hui, c’est la fin, vous avez le droit d’avoir quelques explications même si je préférerais me taire car c’est comme ça que j’ai toujours fonctionné (…) ce qu’il s’est passé entre nous (…) je l’emporterais dans la tombe, pas parce que c’est grave, mais tout simplement parce que ça nous regarde, je ne veux pas qu’on se salisse, qu’on s’expose et qu’on se rabaisse. Nos discordes ne concernent que nous. Peu importe ce qu’il s’est passé entre nous, il restera l’amour de ma vie. Vous savez, je n’ai jamais vécu, ni ressenti ce qu’on a entre Julien et moi et je ne le vivrai plus jamais. Et je ne veux plus le vivre, ça nous appartient, pour toujours (…) Je souffre beaucoup mais on se relève de tout dans la vie. C’est comme ça qu’on devient plus fort. Faut se relever. Jamais rester au sol. (…) Il est hors de question de démarrer une guerre entre lui et moi, hors de question de laisser les personnes malintentionnées juger de qui a tort, qui a raison dans cette histoire. Ce n’est pas ce qui compte aujourd’hui. Pour ma part, j’espère juste réussir à être heureuse sans lui, m’habituer à vivre sans lui à mes côtés. Même si ce n’était qu’un an et demi, cela a été la période la plus intense de ma vie. On en a vécu de belles choses, de magnifiques choses que personne ne pourra effacer. Malheureusement les mauvaises on pris le dessus. C’est très dur, je vous jure très très dur. Il faut juste que vous m’aidiez en évitant de me rappeler ce qui ne sera plus… Je n’ai pas l’habitude de tout ça. Une rupture c’est très difficile à surmonter. Alors une rupture exposée partout sur les réseaux sociaux (…) J’ai compris, par ses actes, qu’il n’avait plus le temps, ni la patience d’attendre que je change d’avis et c’est la vie. Nos chemins se séparent, pas nos coeurs. Il restera gravé en moi pour toujours« .