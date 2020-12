Hilona a d’autres projets à côté de la télé-réalité. Après avoir promis d’en dire davantage prochainement, celle qui est en break avec Julien Bert a donné des informations concernant ce qui se cache derrière « Sorella ». STAR24 vous donne tous les détails.

Il y a quelques jours, Hilona se livrait en larmes sur la période difficile rencontrée dans son couple avec Julien Bert. « Je n’arrive pas m’exprimer en vidéo , c’est plus facile pour moi d’écrire quelques lignes car j’ai le cœur en miette mais pas complètement car j’ai énormément d’espoir en nous , nous nous sommes jamais séparé avec hilona depuis 1 an et 2 mois , nous avons traversé des épreuves difficiles et nous les avons surmontés, celle-là prendra plus de temps parce qu’il le faut et si c’est pour reconstruire et bâtir une relation stable et saine et surtout fonder une famille je suis prêt à tout les sacrifices du monde y compris cette éloignement de quelques temps mais si ça va être difficile, nous devons passer par la , nous nous aimons très fort peut-être trop , peut-être pas comme il faut , peut-être maladroitement de ma part . . . Je vais apprendre à l’aimer de la plus belle des manière car cette hilona mérite tout le bonheur du monde . Nous mettons une virgule à notre relation et non un point . . . Je t’aime ❤️ » a écrit de son côté le jeune homme.

Mais aujourd’hui c’est pour un autre sujet que son break avec Julien Bert que la candidate a pris la parole. En effet, Hilona s’est confiée sur son nouveau projet: Sorella. « Nous sommes tellement fière de vous présenter notre projet, alors oui comme nombreux d’entres vous l’ont deviné… c’est une marque de vêtement ! ✨Tout est créés, sélectionnés et modifiés pour que vous retrouviez des produits de qualités, et surtout super stylé! ✨ Restez connecté ici vous aurez toutes les informations 💻Merci déjà à toutes et tous pour vos nombreux messages de soutiens ! 🤍 @sorella.ha » a-t-elle expliqué.

Qu’en pensez-vous ?

Hilona a d’autres projets à côté de la télé-réalité. Après avoir promis d’en dire davantage prochainement, celle qui est en break avec Julien Bert a donné des informations concernant ce qui se cache derrière « Sorella ». STAR24 vous donne tous les détails.

Il y a quelques jours, Hilona se livrait en larmes sur la période difficile rencontrée dans son couple avec Julien Bert. « Je n’arrive pas m’exprimer en vidéo , c’est plus facile pour moi d’écrire quelques lignes car j’ai le cœur en miette mais pas complètement car j’ai énormément d’espoir en nous , nous nous sommes jamais séparé avec hilona depuis 1 an et 2 mois , nous avons traversé des épreuves difficiles et nous les avons surmontés, celle-là prendra plus de temps parce qu’il le faut et si c’est pour reconstruire et bâtir une relation stable et saine et surtout fonder une famille je suis prêt à tout les sacrifices du monde y compris cette éloignement de quelques temps mais si ça va être difficile, nous devons passer par la , nous nous aimons très fort peut-être trop , peut-être pas comme il faut , peut-être maladroitement de ma part . . . Je vais apprendre à l’aimer de la plus belle des manière car cette hilona mérite tout le bonheur du monde . Nous mettons une virgule à notre relation et non un point . . . Je t’aime ❤️ » a écrit de son côté le jeune homme.

Mais aujourd’hui c’est pour un autre sujet que son break avec Julien Bert que la candidate a pris la parole. En effet, Hilona s’est confiée sur son nouveau projet: Sorella. « Nous sommes tellement fière de vous présenter notre projet, alors oui comme nombreux d’entres vous l’ont deviné… c’est une marque de vêtement ! ✨Tout est créés, sélectionnés et modifiés pour que vous retrouviez des produits de qualités, et surtout super stylé! ✨ Restez connecté ici vous aurez toutes les informations 💻Merci déjà à toutes et tous pour vos nombreux messages de soutiens ! 🤍 @sorella.ha » a-t-elle expliqué.

Qu’en pensez-vous ?