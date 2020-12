Après plus d’un an d’amour, Julien Bert et Hilona connaissent leur premier coup dur. En effet, les deux tourtereaux qui se sont fiancés dans les Princes de l’amour 8 sont en plein break. Très émue, elle s’est confiée à ce sujet sur Snapchat. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques jours, W9 lançait sa nouvelle saison des Princes et des Princesses de l’amour 8. Durant les épisodes, on pourra découvrir les fiançailles de Julien Bert et Hilona. Quelques semaines après ce moment important, le couple connait un moment difficile. En effet, ils seraient en break comme l’avait déjà révélé Aqababe la semaine dernière. Chose qui vient d’être confirmée par la principale concernée qui s’est livrée à ce sujet sur Snapchat.

Hilona a également posté ce message en story Instagram: « Mes amours, comme vous l’avez sûrement remarqué Julien et moi sommes un peu en froid en ce moment. Dans la vie, il y a des blessures qui sont profondes et il faut apprendre à les réparer… Parfois, on a besoin d’être seul pour se retrouver soi-même. Tout n’est pas question d’amour car Dieu seul sait à quel point nous en ressentons l’un pour l’autre. Je voulais que vous sachiez un peu ce qu’il se passe car vous faites partie de nos vies. Ne vous en faites pas, pour l’instant, on prend juste un peu de temps pour nous chacun de notre côté. Je vais bien. Et je garde le sourire car dans la vie il faut rester positif même face aux situations les plus dures. Je vous aimes et je vous reparles demain ».

En tout cas, une chose est sûre : il y a encore beaucoup d’amour entre les deux tourtereaux. Les crises cela peut arriver dans n’importe quel couple. Souhaitons leur tout le positif en espérant que cela rentre vite dans l’ordre entre Hilona et Julien Bert.

Après plus d’un an d’amour, Julien Bert et Hilona connaissent leur premier coup dur. En effet, les deux tourtereaux qui se sont fiancés dans les Princes de l’amour 8 sont en plein break. Très émue, elle s’est confiée à ce sujet sur Snapchat. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques jours, W9 lançait sa nouvelle saison des Princes et des Princesses de l’amour 8. Durant les épisodes, on pourra découvrir les fiançailles de Julien Bert et Hilona. Quelques semaines après ce moment important, le couple connait un moment difficile. En effet, ils seraient en break comme l’avait déjà révélé Aqababe la semaine dernière. Chose qui vient d’être confirmée par la principale concernée qui s’est livrée à ce sujet sur Snapchat.

Hilona a également posté ce message en story Instagram: « Mes amours, comme vous l’avez sûrement remarqué Julien et moi sommes un peu en froid en ce moment. Dans la vie, il y a des blessures qui sont profondes et il faut apprendre à les réparer… Parfois, on a besoin d’être seul pour se retrouver soi-même. Tout n’est pas question d’amour car Dieu seul sait à quel point nous en ressentons l’un pour l’autre. Je voulais que vous sachiez un peu ce qu’il se passe car vous faites partie de nos vies. Ne vous en faites pas, pour l’instant, on prend juste un peu de temps pour nous chacun de notre côté. Je vais bien. Et je garde le sourire car dans la vie il faut rester positif même face aux situations les plus dures. Je vous aimes et je vous reparles demain ».

En tout cas, une chose est sûre : il y a encore beaucoup d’amour entre les deux tourtereaux. Les crises cela peut arriver dans n’importe quel couple. Souhaitons leur tout le positif en espérant que cela rentre vite dans l’ordre entre Hilona et Julien Bert.