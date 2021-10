Alors qu’ils s’étaient redonnés une chance à l’issue de leurs retrouvailles sur le tournage des « Marseillais VS le reste du monde 6 », Hilona et Julien Bert se sont de nouveau séparés et cette fois-ci c’est définitif. Très déçue, la jeune femme a partagé sa peine avec sa communauté. STAR24 vous raconte tout.

Après deux ans d’amour, c’est le clap de fin définitif entre Julien Bert et Hilona. Lassée des mensonges de ce dernier, la jeune femme a confirmé la nouvelle visiblement très émue sur ses réseaux sociaux en disant: « Il est temps pour moi de prendre la parole au sujet de mon couple avec Julien. Qui n’en est plus un. On a décidé, d’un commun accord, de se séparer, définitivement cette fois. Il n’y aura pas de retour. On a bien réfléchi, on a pesé le pour et le contre, et c’est trop de destruction, trop de souffrance (…) On s’est fait beaucoup trop de mal. Des fois, les caractères ne sont pas compatibles. L’amour ne suffit pas… malheureusement, il faut savoir dire stop. C’est très dur, parce que c’est plus facile de rester, de fermer les yeux, et de faire comme si tout se passait bien. Mais quand tu réalises que tu te fais plus de mal qu’autre chose, il vaut mieux partir et laisser partir la personne aussi ».

LMvsMonde6 : Hilona déçue de jour en jour, elle tacle Julien Bert

Plus les jours passent, plus Hilona en apprend des vertes et des pas mûres au sujet de Julien Bert et Océane El Himer. Très déçue, elle n’a pas hésité à rebondir sur ce qu’il disait à ce sujet sur la Toile en commentant ainsi: « En voyant les images actuellement, j’ai envie de gerber (…) La diffusion est brutale. Et quand il vous rassure en disant que c’était simplement de l’acting, autant vous dire que vous remettez votre relation en question. De plus en plus choquantes les images ! Franchement, je n’aime pas du tout cette fille mais ça ne m’étonne pas qu’elle se soit fait des films ».

Cette fois-ci, la machine arrière est peu envisageable…