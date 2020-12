Hilona et Julien Berts se sont séparés depuis quelques jours. Ou du moins sont en break. Attristée par la situation, la belle a pris une décision. Star24 vous dit tout.

Si il y’a bien une rupture surprenante cette année, c’est celle ci. Qui se serait douter de la séparation entre les deux amoureux. Pourtant c’est malheureusement le cas. Julien Bert et Hilona ont décidé de faire une pause dans leur relation, pour prendre le recul nécessaire dont chacun a besoin. Même si la douleur est là, Hilona a essayé de remplir ses journées d’activités pour s’occuper l’esprit.

Mais comme toute rupture amoureuse, il y a des moments de mou et l’ex candidate de Moundir et les Apprentis Aventuriers, semblait ne pas être au top de sa forme des dernières heures. C’est pour cela qu’à travers une story Instagram postant un long message Hilona a pris la décision de s’écarter des réseaux sociaux, de faire une pause et surtout de se laisser le temps d’aller mal et de digérer.

Un comportement responsable et réfléchi car la belle prend du temps pour elle, et comme elle l’explique, faire semblant n’est pas toujours la solution. On vous laisse découvrir son message :« Ce soir, je vous abandonne un peu mes amours. J’ai besoin de me reposer et souffler un peu. Il y a des soirs où ça ne va pas. Des soirs où tu n’arrives plus à sourire pour montrer que ça va, alors qu’à l’intérieur, c’est le k.o. Ce soir, c’est un soir comme ça. Alors, je veux juste me coucher tôt, pleurer un peu, parce que des fois, ça fait du bien. Et arrêter de faire semblant ou de toujours faire plein de choses pour ne pas y penser. Demain est un autre jour et ça ira mieux ».

Un message se concluant sur une note pleine d’espoir. On espère qu’elle retrouvera vite le moral, et son énergie solaire. On lui souhaite du courage.

Myriam Oueld

Hilona et Julien Berts se sont séparés depuis quelques jours. Ou du moins sont en break. Attristée par la situation, la belle a pris une décision. Star24 vous dit tout.

Si il y’a bien une rupture surprenante cette année, c’est celle ci. Qui se serait douter de la séparation entre les deux amoureux. Pourtant c’est malheureusement le cas. Julien Bert et Hilona ont décidé de faire une pause dans leur relation, pour prendre le recul nécessaire dont chacun a besoin. Même si la douleur est là, Hilona a essayé de remplir ses journées d’activités pour s’occuper l’esprit.

Mais comme toute rupture amoureuse, il y a des moments de mou et l’ex candidate de Moundir et les Apprentis Aventuriers, semblait ne pas être au top de sa forme des dernières heures. C’est pour cela qu’à travers une story Instagram postant un long message Hilona a pris la décision de s’écarter des réseaux sociaux, de faire une pause et surtout de se laisser le temps d’aller mal et de digérer.

Un comportement responsable et réfléchi car la belle prend du temps pour elle, et comme elle l’explique, faire semblant n’est pas toujours la solution. On vous laisse découvrir son message :« Ce soir, je vous abandonne un peu mes amours. J’ai besoin de me reposer et souffler un peu. Il y a des soirs où ça ne va pas. Des soirs où tu n’arrives plus à sourire pour montrer que ça va, alors qu’à l’intérieur, c’est le k.o. Ce soir, c’est un soir comme ça. Alors, je veux juste me coucher tôt, pleurer un peu, parce que des fois, ça fait du bien. Et arrêter de faire semblant ou de toujours faire plein de choses pour ne pas y penser. Demain est un autre jour et ça ira mieux ».

Un message se concluant sur une note pleine d’espoir. On espère qu’elle retrouvera vite le moral, et son énergie solaire. On lui souhaite du courage.

Myriam Oueld