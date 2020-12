Hilona et Julien Bert, le couple mythique de télé-réalité a tout de suite matché lors des Princes et Princesses de l’amour 7. Ils se sont néanmoins séparés il y’ a quelques semaines. Mais cette décision sera-t-elle irréversible ? Star24 vous explique.

Julien Bert et Hilona se sont rencontrés sur le tournage des Princes et Princesses de l’amour 7. Leur idylle amoureuse a tout de suite démarré, semant même la zizanie auprès des prétendants et prétendantes de chacun, venus en tant que Prince et Princesse. Mais que faire ! Les amoureux s’aimaient pour de vrai… Mais il s’avère que des nuages sont venus assombrir leur beau ciel bleu puisque Julien Bert et Hilona ont décidé de mettre un terme à leur relation il y a quelques semaines… Une rupture qui se devait provisoire. En attendant que chacun se concentre sur ses projets respectifs afin de mieux se retrouver. Mais qu’en est-il maintenant ? Sur son compte Snapchat, Hilona s’est adressée à ses abonnés, pour donner des nouvelles sur sa situation actuelle.

En effet, la belle très occupée en ce moment par le lancement de sa nouvelle marque de vêtements. Elle dévoile aussi préparer le déménagement dans sa nouvelle maison, prévu dans quelques semaines à peine ! Une maison dans laquelle elle devait initialement s’installer avec Julien Bert, la belle rajoute que pour l’instant, elle s’y sent seule. Un signe révélateur que leur rupture n’est que passagère et que le couple sera de nouveau réuni, du moins on l’espère.

Un autre indice indique que Julien et Hilona ce n’est pas fini. Le beau blond qui s’était fait dragué par une internaute, s’était énervé et avait pris la parole de façon très radicale : « Alors voilà je vais répondre à ce genre de questions et fermer ce débat même si je ne devrais sûrement pas me justifier ! Si Hilona et moi c’est terminé, il n’y aura plus jamais quelqu’un d’autre dans ma vie. C’est soit elle soit personne d’autre et quand tu as bien eu le temps de réfléchir et que tu es persuadé de ça tu n’abandonnes jamais cette personne simplement tu l’attends »

Ce n’est plus qu’une question de temps pour les deux amoureux.

