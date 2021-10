Cela fait maintenant plusieurs semaines que Julien Bert et Hilona se sont redonnés une chance après le tournage des « Marseillais VS le reste du monde 6 ». Seulement voilà, les deux tourtereaux se seraient séparés de manière définitive cette fois-ci.

Ces deux dernières années ont été mouvementées pour Julien Bert et Hilona. Et les récents épisodes des Marseillais VS le reste du monde 6 n’ont rien arrangé puisque la jeune femme a découvert les mensonges de son chéri qui disait récemment qu’Océane El Himer avait été une erreur. Malheureusement, cela aura été le coup dur de trop. En effet, ils auraient rompu de manière définitive. « Il est temps pour moi de prendre la parole au sujet de mon couple avec Julien. Qui n’en est plus un. On a décidé, d’un commun accord, de se séparer, définitivement cette fois. Il n’y aura pas de retour. On a bien réfléchi, on a pesé le pour et le contre, et c’est trop de destruction, trop de souffrance » a-t-elle déclaré dans un premier temps.

Hilona lassée des mensonges de Julien Bert, elle officialise la rupture

Hilona a ensuite ajouté: « On s’est fait beaucoup trop de mal. Des fois, les caractères ne sont pas compatibles. L’amour ne suffit pas… malheureusement, il faut savoir dire stop. C’est très dur, parce que c’est plus facile de rester, de fermer les yeux, et de faire comme si tout se passait bien. Mais quand tu réalises que tu te fais plus de mal qu’autre chose, il vaut mieux partir et laisser partir la personne aussi ».

Accusée d’avoir profité de l’argent de Julien Bert, Hilona en a profité pour rectifier en disant: « Je me suis battue pour être indépendante. J’ai travaillé toute ma vie. L’argent que je dépense, c’est le miens ! Ce n’est pas celui de Julien. J’ai été beaucoup jugé là-dessus, et ça m’a beaucoup blessé (…) Les blâmes que vous m’avez fait sur les réseaux sociaux, je ne peux pas vous en vouloir. Parce que, même moi, quand je me regardais à la télé, je ne pouvais plus me voir ni me supporter. Je me demandais qui était cette personne. Pourquoi j’étais aussi méchante ? Pourquoi j’étais si en colère ? Et au final, si vous saviez ce que j’ai vécu, vous pourriez sûrement comprendre ». Espérons que cela aille mieux ainsi.