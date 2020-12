Cela fait maintenant plusieurs semaines Hilona Gos et Julien Bert sont en break. En effet, les deux candidats des Princes de l’amour 7 ont décidé de prendre du recul pour mieux se retrouver. Seulement voilà, le dernier message de la jeune femme a semé le doute. STAR24 vous explique pourquoi.

Accusés d’avoir mis en scène leur rupture, Hilona Gos et Julien Bert étaient montés au créneau. Hors d’elle, la jeune femme a pété les plombs et a pris la parole sur Snapchat: « J’ai lu pas mal de messages de gens qui disaient en gros qu’on avait orchestré le truc avec Julien pour la marque ou une c*nnerie… Vous êtes fous, il faut vous faire soigner ! Tout le monde n’est pas manipulateur, pervers… Des fois ça tombe mal c’est tout, et c’est pas avantageux pour nous parce que je ne me concentre pas bien. Je ne vois pas quel avantage je peux y tirer mais vous êtes complètement tarés, je tenais à vous le signifie ». De son côté, le candidat avait répondu aux avances d’une internaute par le coup de gueule suivant: « Alors voilà je vais répondre à ce genre de questions et fermer ce débat même si je ne devrais sûrement pas me justifier ! Si Hilona et moi c’est terminé, il n’y aura plus jamais quelqu’un d’autre dans ma vie. C’est soit elle soit personne d’autre et quand tu as bien eu le temps de réfléchir et que tu es persuadé de ça tu n’abandonnes jamais cette personne simplement tu l’attends ».

Alors que la rupture définitive n’a pas été annoncé par les deux concernés, de nombreux détails continuent de semer le doute. Notamment le dernier message posté par Hilona sur Snapchat. Dans celui-ci, on a pu lire les mots suivants: « Cette femme c’est moi, elle tient encore à bout de force, et quand tu crois qu’elle s’est éteinte elle revient encore plus puissante. N’abandonnez jamais, c’est vous qui écrivez votre histoire ».

Qu’en pensez-vous ?

Cela fait maintenant plusieurs semaines Hilona Gos et Julien Bert sont en break. En effet, les deux candidats des Princes de l’amour 7 ont décidé de prendre du recul pour mieux se retrouver. Seulement voilà, le dernier message de la jeune femme a semé le doute. STAR24 vous explique pourquoi.

Accusés d’avoir mis en scène leur rupture, Hilona Gos et Julien Bert étaient montés au créneau. Hors d’elle, la jeune femme a pété les plombs et a pris la parole sur Snapchat: « J’ai lu pas mal de messages de gens qui disaient en gros qu’on avait orchestré le truc avec Julien pour la marque ou une c*nnerie… Vous êtes fous, il faut vous faire soigner ! Tout le monde n’est pas manipulateur, pervers… Des fois ça tombe mal c’est tout, et c’est pas avantageux pour nous parce que je ne me concentre pas bien. Je ne vois pas quel avantage je peux y tirer mais vous êtes complètement tarés, je tenais à vous le signifie ». De son côté, le candidat avait répondu aux avances d’une internaute par le coup de gueule suivant: « Alors voilà je vais répondre à ce genre de questions et fermer ce débat même si je ne devrais sûrement pas me justifier ! Si Hilona et moi c’est terminé, il n’y aura plus jamais quelqu’un d’autre dans ma vie. C’est soit elle soit personne d’autre et quand tu as bien eu le temps de réfléchir et que tu es persuadé de ça tu n’abandonnes jamais cette personne simplement tu l’attends ».

Alors que la rupture définitive n’a pas été annoncé par les deux concernés, de nombreux détails continuent de semer le doute. Notamment le dernier message posté par Hilona sur Snapchat. Dans celui-ci, on a pu lire les mots suivants: « Cette femme c’est moi, elle tient encore à bout de force, et quand tu crois qu’elle s’est éteinte elle revient encore plus puissante. N’abandonnez jamais, c’est vous qui écrivez votre histoire ».

Qu’en pensez-vous ?