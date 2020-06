Après huit mois de parfait amour, Hilona et Julien Bert ont connu leur première grosse crise. De ce fait, la jeune femme a décidé de quitter leur appartement. Mais que s’est-il passé pour qu’elle pète les plombs ? Les deux candidats ont pris la parole sur les réseaux sociaux.

Absence pendant deux jours des réseaux sociaux, Hilona a enfin brisé le silence et a révélé ce qu’il s’était passé. Ainsi, celle qui a été soupçonnée d’être enceinte a révélé sur Snapchat : « Regardez qui j’ai retrouvé après deux jours d’absence (…) En fait, je vous explique (…) Il fait les conneries. Hilona est partie en plein milieu de la nuit (…) C’est pour ça que je n’ai pas snappé Lundi. Je n’ai pas forcément envie d’exposer quand je ne vais pas bien (…) Je suis partie pour lui donner une bonne leçon (…) Ne vous inquiétez pas, il ne m’a pas trompé. C’est juste le quotidien (…) Il aime bien me dire ‘barre-toi ce n’est pas chez toi’ quand on se dispute (…) Il n’a rien fait de mal par rapport à des filles (…) La prochaine fois, Hilona s’en va pour toujours ». Au vu de son sourire, la jeune femme semble avoir enterré la hache de guerre avec son chéri depuis.

De son côté, Julien Bert a lui aussi pris la parole. « Je lui ai fait ma mise au point avec ce qui allait et ce qui n’allait pas. Elle a compris. Non, c’est elle ! C’est bien, ça fait du bien. Ça fait 8 mois qu’on est ensemble et on a vidé notre sac. On a expliqué ce qui allait et ce qui n’allait pas. Il faut parler et moi le problème, c’est que je me ferme trop ! » a déclaré celui qui a été menacé par son beau père.

Ouf tout est bien qui finit bien pour les deux tourtereaux !

