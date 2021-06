Cela fait maintenant plusieurs heures qu’un gros scandale a éclaté autour de Julien Bert et Hilona. En effet, ce dernier est accusé d’avoir trompé sa chérie lors d’une coucherie à plusieurs comprenant la femme de son ami footballeur. La principale concernée a pris la parole à ce sujet. STAR24 vous dit tout.

Julien Bert a-t-il trompé Hilona ? C’est ce qu’a révélé Nabil en disant qu’il aurait fait un plan à trois avec Illan et la femme de Rémy Cabella, footballeur français dont il est ami. Face à la polémique, le candidat d’Objectif Reste du Monde a pris la parole et a déclaré sur Snapchat: « Je suis déçu de plein de gens. Mais déçu, déçu, déçu. Les gars, on essaie de m’attaquer dans tous les sens, sur tous les points, sur des trucs fous. On m’accuse de trucs super grave. C’est très dur ce qui se passe sur les réseaux là. J’essaie de décrocher un peu mais au bout d’un moment bien sûr ça blesse, ça fait ch*er de lire des trucs négatifs (…) Je crois que je suis le mec le plus positif sur cette terre. Je suis le mec qui est le moins dans le buzz. Qui veut pas ça, qui répond jamais à rien. Mais juste, les gars là, c’est abusé. Ça fait beaucoup (…) On m’invente les trucs les plus gros au monde, des trucs improbables. Vous êtes en train de faire du mal à moi, du mal à plusieurs personnes, c’est lourd, c’est de la méchanceté gratuite ».

Hilona trompée par Julien Bert lors d’un plan à trois ? Elle réagit

De son côté, Hilona est sortie de son silence également mais n’a pas trop eu envie de rentrer dans les détails puisqu’elle est actuellement en Corse. « Je vous avoue que ce qu’il se passe sur les réseaux sociaux depuis hier, je fais complètement l’autruche. Je ne m’exprimerais absolument pas pour l’instant. Parce que je suis loin en vacances et je suis très heureuse (…) Je ne viens pas souvent en Corse et je n’ai pas envie de gâcher cette semaine là (…) Je règlerais ça en rentrant. Je vais faire comme si de rien n’était et profiter avec mes amies. Je n’ai pas trop envie de réagir à ces choses horribles qui sont dites en ce moment », a-t-elle révélé.

De plus, elle a ensuite écrit sous sa dernière photo sur Instagram : « Mes amies? Ma plus belle thérapie 🤍 ».

Serait-ce une pique ? Affaire à suivre.