Cela fait maintenant huit ans que la Youtubeuse Horia partage son quotidien avec sa communauté. Seulement voilà, depuis quelques temps, il y a plusieurs réflexions qui la titillent un peu et elle n’a pas manqué de le faire savoir. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques jours, Emma Cakecup se livrait sur sa transformation physique. Cette fois-ci, c’est au tour d’une autre Youtubeuse de s’exprimer à ce sujet : Horia. Accusée de trop afficher son corps depuis sa perte de poids, elle a choisi de répondre à une internaute à sa façon. « Horia se montre encore en story. Elle n’a toujours pas comprs que les gens lui reprochent de vanter les corps ultra maigres. Elle ne se montrat jamais autant avant sa brutale perte de poids » a-t-on pu lire dans un tweet.

Ce à quoi, Horia a réagi en disant: « C’est bizarre, c’est moi qui fait mon propre contenu depuis toutes ces années (…) du coup, ça fait huit ans que vous me voyez en bikini tous les étés et maintenant que je fais du sport, vous me voyez en brassière de sport. Je ne vas pas m’habiller en sac poubelle pour vous faire plaisir (…) Je ne vante pas les corps ultra maigres. Je vante mon corps parce que je l’ai toujours aimé (…) Et ça vous ne pouvez pas me l’enlever (…) Tous les corps sont beaux. En revanche, la malveillance de certains c’est moche et il n’y a pas de régime pour ça ».

Pour son coup de gueule, Horia a préféré jouer la carte de l’humour comme on lui connaît déjà. Malgré certains détracteurs, on a pu constater qu’il y avait davantage plus de personnes positives dans ses commentaires que d’individus qui la critiquent. En tout cas, elle a bien raison : tous les corps sont beaux et l’essentiel c’est d’être en bonne santé.

