Il y a quelques semaines, Hugo Philip et Caroline Receveur quittaient Londres pour s’installer à Dubai avec leur fils Marlon. Malgré cette nouvelle vie, la joyeuse petite famille continue de partager son quotidien et c’est adorable. STAR24 vous dévoile une drôle de séquence père/fils.

Juste avant de partir vivre à Dubaï, Caroline Receveur et Hugo Philip se sont mariés en toute intimité. A cette occasion, le mannequin a fait une belle déclaration à sa femme puisqu’il a écrit sur Instagram: « Imagine, tu es avec quelqu’un pendant 4 ou 5 ans et tu n’as jamais vraiment voulu te marier. Ensuite, tu rencontres une fille et en 1 semaine, vous savez que c’est celle que vous allez épouser. Pour cette raison, je crois aux âmes sœurs. Je crois au timing de Dieu. Parfois, les plus gros rebondissements de l’intrigue deviennent les fins les plus heureuses ❤️💍 ».

Depuis, leur fils a bien grandi et le mari de Caroline Receveur partage énormément de moments de complicité avec Marlon. D’ailleurs, Hugo Philip a filmé malgré lui une séquence qui a amusé les internautes. Innocemment, le petit garçon lui a demandé : « What colour do you want boloss ? » pour le coloriage. Après lui avoir demandé une nouvelle fois de répéter, ce dernier lui redit la même chose tout naturellement sans se rendre compte de la signification de boloss. Sous le choc, l’influenceur n’a pas pu s’empêcher de rire.

Cette vidéo a très vite fait réagir les internautes sur le compte fan d’Hugo Philip où l’on a pu lire des commentaires tels que: « Il m’a achevé ce soir là Marlon 😂😂😂 », « 😂😂😂 Excellent 👏🏻 ». Ou encore: « ce gosse me fumme à chaque fois 😂😂 je veux le même », « mon dieu qu’il me fait rire ce petit » et « moi le 31 après six bières« .

Et vous, auriez-vous réussi à ne pas rigoler face à Marlon ?

