Cela fait maintenant plus de trois ans que c’est l’amour fou entre Caroline Receveur et Hugo Philip. A cette occasion, les deux tourtereaux ont décidé de se marier pour le meilleur et pour le pire alors que personne ne s’y attendait. D’ailleurs, le papa de Marlon a visé son ex et c’est plutôt violent.

Il y a quelques jours, Caroline Receveur agitait la Toile en postant des photos de son mariage surprise avec Hugo Philip. Ainsi, celle qui a avoué avoir eu recours au bistouri a lâché sur Instagram: « Le bonheur 🤍. Merci infiniment à Monsieur Christophe Girard de nous avoir uni dans cette si belle Mairie du 16e arrondissement de Paris. Une cérémonie poétique, entouré de nos familles, amis les plus proches et placée sous la bénédiction de mon papa qui veillait sur nous de là-haut et que j’ai senti si fort ce jour. 🕊🤍✨ ».

De son côté, Hugo Philip a fait une déclaration à la maman de Marlon qui ne risque pas de plaire à son ex puisque l’on a pu lire: « Imagine, tu es avec quelqu’un pendant 4 ou 5 ans et tu n’as jamais vraiment voulu te marier. Ensuite, tu rencontres une fille et en 1 semaine, vous savez que c’est celle que vous allez épouser. Pour cette raison, je crois aux âmes sœurs. Je crois au timing de Dieu. Parfois, les plus gros rebondissements de l’intrigue deviennent les fins les plus heureuses ❤️💍« . Un cri du cœur qui risque de faire du bien à Caroline Receveur. Pas sûr que la fameuse ex en question apprécie la remarque. En tout cas, une chose est sûre, Hugo Philip et l’influenceuse sont fous amoureux et leur mariage a affolé les internautes qui n’ont pas hésité à manifester leur joie en les voyant s’unir pour la vie.

Toutes nos félicitations aux jeunes mariés !

