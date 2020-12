Iggy Azalea est devenue maman pour la première fois dans le plus grand des secrets en 2020. Malheureusement, l’arrivée de son fils ne s’est pas passée comme prévu. Face au manque de respect répété de Playboi Carti, la maman d’Onyx a décidé de sortir du silence et c’est violent. STAR24 vous raconte tout.

La magie de noël n’a pas opéré chez tout le monde ! Seule avec son fils pour les fêtes, cela a été la goutte de trop pour Iggy Azalea qui a décidé de se lâcher concernant Playboi Carti. Ainsi, elle a commencé par lâcher sur Twitter: « Trop dommage que tu aies un album qui sorte et que tu ne sois même pas capable de passer Noël avec ton propre fils (…) Imagine ne pas faire venir ta famille pour Noël mais tu invites la fille avec laquelle tu m’a trompé toute ma grossesse à ton album release party et comme par magie moi et mon fils ne pouvons plus venir fêter Noël en famille (…) et je n’ai rien dit pendant si longtemps car je savais qu’Internet ne serait pas de mon côté, et que je suis détestée. Mais Noël ? Et cette p*te « fiere » de toi dans sa story? looool ».

RÉSUMÉ DU LIVE DE IGGY:

• La side chick s’appelle Brandy, elle connaît son existence depuis mars mais ne savait pas qui c’était

• quand elle l’a découvert elle lui a envoyé un message en mode : tu parles avec mon mec ? (en mode gentil) – La go l’a bloquée direct — La Vista 👁️ (@lavistatlz) December 25, 2020

Celle qui a été cambriolée a ensuite ajouté: « Pour clarifier, le gars était littéralement chez moi hier soir disant qu’il m’aimait. Je ne dit pas tout ça car je suis vexée, mais je ne peux pas accepter un tel comportement qui coûte à mon fils (…) Tout n’est pas bon à partager sur internet mais à un moment, quand quelqu’un profite trop de la situation, en parler est la seule chose que tu peux faire (…) Et meme si Onyx était un bébé voulu et planifié que nous voulions tous les deux, il a refusé de signer le certificat de naissance. Il a 9 mois. Il ne donne meme pas son nom de famille à son fils qu’il déclare adorer et aimer ».

photo du certificat de naissance https://t.co/D7EadfoiW4 — La Vista 👁️ (@lavistatlz) December 25, 2020

Iggy Azalea ne s’est pas arrêtée là puisqu’elle a précisé: « Je suis partie de la maison en mai après une embrouille et quand je suis revenue une semaine plus tard avec mon fils, toutes mes affaires avaient été déplacée dans une chambre d’ami. Et cette p*te avait deja sa valise dans la maison mais je ne savais pas encore qui c’était (…) Nous n’avons jamais été autorisés à revenir, j’ai du vivre dans un airbnb à LA pendant des mois avant que je trouve un endroit à moi. Tout ça pendant qu’il était soit disant « en train d’essayer de récupérer sa famille » ». La rappeuse en a également parlé lors d’un live Instagram.

Pour le moment, Playboi Carti n’a pas encore répondu mais la guerre est déclarée…

