Bien qu’elle soit devenue l’ennemie numéro un dans les derniers épisodes, Océane El Himer peut compter sur le soutien de certaines personnes. Notamment celui de Julien Guirado ou de sa sœur jumelle Marine. Mais ils ne sont pas les seuls. En effet, Illan vient de pousser un coup de gueule au sujet de l’acharnement dont elle fait l’objet.

Plusieurs mois après le tournage des Marseillais aux Caraïbes, Alix ne décolère pas et continue de clasher Océane El Himer. En l’espace de quelques jours, la candidate a d’ailleurs eu le droit à une vague de haine sur la Toile. Seulement voilà, cet acharnement ne passe pas auprès de certains candidats de télé-réalité comme par exemple Illan.

« Je vois que Océane se fait pas mal déchirer sur les réseaux (…) Moi, je tiens à dire une chose. Parce que je la connais Océane. Ce n’est pas une p*te. C’est une fille bien (…) Elle n’a pas eu 50 mecs dans sa vie (…) On s’est parlé pendant un mois l’été dernier , il ne s’est rien passé du tout. Pas un bisou (…) Je vous dis une chose, je la connais. C’est plus une fille respectable, bien plus que certaines personnes. Je ne vais pas viser de noms« , a d’abord lâché lllan sur Snapchat.

Puis celui qui a été recalé par une influenceuse a ajouté: « Il faut arrêter l’acharnement. Elle a fait ça, elle avait ses raisons. Elle était célibataire. Je ne peux pas accabler Benji, je suis mal placé. On ne sait pas ce qu’il s’est passé réellement (…) Je comprends qu’Alix soit énervé. Océane était célibataire, on ne peut pas juger. C’est tout ce que j’ai à dire. Océane, ce n’est pas ce que l’on pense (…) Il ne faut pas confondre un bisou et plus. Chacun son passé ! »

Ensuite, Illan semble faire des sous-entendus concernant l’ex de Benji. « Je connais très bien Alix (…) Je la connais d’avant la télé (…) Elle ne parle plus, je ne sais pas pourquoi (…) J’ai parlé un mois à Océane, il ne s’est rien passé de plus. Je ne dirais rien de plus mais il faut arrêter de s’acharner sur Océane. Ce n’est pas l’acte en lui même que je défends. Mais je n’aime pas trop l’acharnement qu’il a contre elle (…) On a tous fait des erreurs », a-t-il conclu.

Comprenez-vous son point de vue ?

Bien qu’elle soit devenue l’ennemie numéro un dans les derniers épisodes, Océane El Himer peut compter sur le soutien de certaines personnes. Notamment celui de Julien Guirado ou de sa sœur jumelle Marine. Mais ils ne sont pas les seuls. En effet, Illan vient de pousser un coup de gueule au sujet de l’acharnement dont elle fait l’objet.

Plusieurs mois après le tournage des Marseillais aux Caraïbes, Alix ne décolère pas et continue de clasher Océane El Himer. En l’espace de quelques jours, la candidate a d’ailleurs eu le droit à une vague de haine sur la Toile. Seulement voilà, cet acharnement ne passe pas auprès de certains candidats de télé-réalité comme par exemple Illan.

« Je vois que Océane se fait pas mal déchirer sur les réseaux (…) Moi, je tiens à dire une chose. Parce que je la connais Océane. Ce n’est pas une p*te. C’est une fille bien (…) Elle n’a pas eu 50 mecs dans sa vie (…) On s’est parlé pendant un mois l’été dernier , il ne s’est rien passé du tout. Pas un bisou (…) Je vous dis une chose, je la connais. C’est plus une fille respectable, bien plus que certaines personnes. Je ne vais pas viser de noms« , a d’abord lâché lllan sur Snapchat.

Puis celui qui a été recalé par une influenceuse a ajouté: « Il faut arrêter l’acharnement. Elle a fait ça, elle avait ses raisons. Elle était célibataire. Je ne peux pas accabler Benji, je suis mal placé. On ne sait pas ce qu’il s’est passé réellement (…) Je comprends qu’Alix soit énervé. Océane était célibataire, on ne peut pas juger. C’est tout ce que j’ai à dire. Océane, ce n’est pas ce que l’on pense (…) Il ne faut pas confondre un bisou et plus. Chacun son passé ! »

Ensuite, Illan semble faire des sous-entendus concernant l’ex de Benji. « Je connais très bien Alix (…) Je la connais d’avant la télé (…) Elle ne parle plus, je ne sais pas pourquoi (…) J’ai parlé un mois à Océane, il ne s’est rien passé de plus. Je ne dirais rien de plus mais il faut arrêter de s’acharner sur Océane. Ce n’est pas l’acte en lui même que je défends. Mais je n’aime pas trop l’acharnement qu’il a contre elle (…) On a tous fait des erreurs », a-t-il conclu.

Comprenez-vous son point de vue ?