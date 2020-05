Le confinement va bientôt être levé petit à petit après deux mois d’enfermement. D’ailleurs, les tensions sont bel et bien présentes sur la Toile. De nombreux clashs sont nés sur les réseaux sociaux comme par exemple Hatik qui s’en est pris à Ohmondieusalva. Cette fois-ci, c’est Imen Es qui a agité les internautes. STAR24 vous explique tout ce qu’il s’est passé.

Cela fait maintenant plusieurs heures que le nom de la chanteuse Imen Es circule en masse sur la Toile au point de la mettre en Top Tendances. Tout a commencé ce samedi 09 mai 2020 lorsqu’une vidéo d’elle a été fuité sur les réseaux sociaux et a atterri sur Twitter. On y voit la belle brune en train de monter au créneau en parlant à deux femmes. Après avoir posé sa veste dans sa voiture, elle a fini par lâcher: « ramadan pas ramadan aujourd’hui je la b***e ». Pour le moment, les motifs de cette altercation n’ont pas encore été dévoilés.

Pour ce qui ont pas vu la bagarre de imen es pic.twitter.com/djvNDiHwsh — ILYAS (@ilyas_trm) May 10, 2020

Mais cela n’a pas empêché les internautes de réagir en masse. Ainsi, les Twittos ont écrit des messages tels que: « Imen ES elle a le droit de respirer ou pas ?????? Laissez la wch » et « Lâchez la veste à imen es mdrr vous êtes jalouse jcroi hein ». Ou encore: « Imen Es elle ses vraiment fais soulever ? Psk flemme Alonzo débarque à Sevran » et « moi Imen Es elle me fait de la peine elle mérite pas tout cet acharnement autour d’elle, elle fait rien de mal hein laissez la respirer un peu ». Mais aussi: « J’ai vue la vidéo de la go la Imen Es juste pour sa voiture je suis aller écouter sa musique la plus streamé avec Alonzo j’aime bien » et « imen es la pauvre y’a beaucoup trop de jalouse qui la suive ».

Pour le moment, la principale concernée ne s’est pas exprimée à ce sujet.

