Il y a quelques mois, Jazz et Laurent se sont retrouvés dans la tourmente. En effet, leur fils Cayden a frôlé la mort lorsqu’il a été victime d’une noyade. Fort heureusement, le bout de chou s’en est sorti et a même récemment fêté son premier anniversaire. Mais cette fois-ci, c’est Chelsea qui a inquiété ses parents.

Lorsque la mauvaise nouvelle concernant Cayden a circulé sur la Toile, Jazz a tenu à faire une mise au point. Ainsi, la jeune maman a déclaré sur Snapchat: « Ça a été les 3 jours les plus durs de ma vie, mais merci dieu tout rentre dans l’ordre. Je vous parlerai plus tard, de suite j’ai juste envie d’être en paix » . De son côté, Laurent avait également pris la parole pour rassurer tout le monde en disant : « Merci Dieu, merci d’avoir été nos prières. Merci à notre famille et nos amis de nous entourer et d’être là. Mon fils, on t’appelle pas le KING pour rien tu as été si fort, je t’aime ». D’ailleurs, Jazz a récemment pu fêter le premier anniversaire de son fils.

Cette fois-ci, c’est Chelsea qui a agité la Toile. Et pour cause, la petite fille a été victime d’un accident. Jazz a révélé tout ce qu’il s’est passé à ses followers. Celle qui est dans un dilemme au sujet de l’éducation de sa fille a raconté: « Elle tournait sur une chaise et elle est tombée sur la tête. Chelsea s’est ouvert la tête et on a dû lui faire des points de suture, d’ailleurs ça m’a brisé le coeur de la voir pleurer comme ça… Elle n’a pas du tout pleuré quand elle est tombée de la chaise, elle ne sentait rien c’est moi qui ait vu que sa tête était ouverte ».

Ouf plus de peur que de mal, les choses se sont arrangées pour la petite famille !

