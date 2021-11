Il ne reste plus que quelques semaines avant que Jazz et Laurent n’accueillent leur troisième enfant. Accusée d’avoir trompé son mari avec Hichem, la belle brune est finalement passée aux aveux après la polémique… avant de tout supprimer. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques semaines de cela, Aqababe a expliqué que Jazz était victime de chantage depuis son aventure avec Hichem pour de l’argent. D’ailleurs, il y aurait eu une histoire de sextape au milieu de tout cela. Lassée d’entendre tout ces bruits de couloir à son sujet, la maman de Chelsea et Cayden a brisé le silence et a déclaré: « Je ne réponds à plus personne sauf ma famille. L’humain est pourri, le vice de vouloir savoir ou dire, pourquoi ? (…) Il y a des choses dans la vie qui ne sont pas un jeu ou un divertissement. Je fais appel aux croyants, laissez-nous tranquille s’il vous plait (…) Continuez à faire des montages, que les vipères continuent à se frotter les mains. Je suis une femme forte et courageuse, mère de deux enfants et enceinte de 8 mois pour les inconscients qui oublieraient le danger que cela représente. Pour rappel, j’ai une grosse cicatrice de césarienne, des tatouages aux chevilles, aux poignets et je passe le reste des détails. Mais peu importe. »Merci, la partie commence maintenant. Je ne laisserai personne ternir mon image. Ceux qui se rendent coupables de comportements répréhensibles par la loi devront en assumer les conséquences. Vous êtes prévenus. Rendez-vous au tribunal »

Jazz avoue enfin sa tromperie… avant de finalement se rétracter !

Seulement voilà, coup de théâtre ! En effet, Jazz a récemment posté une story où elle semble tout avouer puisqu’elle y révèle les informations suivantes: « Vous voulez tout savoir et bien oui j’ai couché avec Hicham et je le regrette et oui Laurent m’a trompée plus d’une fois. Laurent est au courant et moi aussi. On ne se cache rien. Mais arrêtez de vous acharner avec votre haine, car on s’aime et ça vous ne pourrez jamais le changer. Bande de m*rde que vous êtes (…) Parfois, j’ai envie de craquer et de tout arrêter. Toute cette vie de luxe et paillettes ne me rend finalement pas heureuse. La seule chose qui me rend heureuse c’est ma famille et vous êtes en train de la détruire ».

Le message a finalement été supprimé quelques instants après… Etrange ! Que pensez-vous de tout cela ?