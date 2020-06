La vie de Jazz a beaucoup changé ces derniers mois. Notamment amicalement parlant. Si elle est en guerre avec Jessica Thivenin et Thibault Garcia, la jeune femme ne parle plus à Manon Tanti également. Mais que s’est-il passé ? On a enfin la réponse !

Jazz et Manon Tanti ne sont plus copines, c’est bel et bien officiel. C’est sur Snapchat que celle qui s’est confiée sur son mariage avec Laurent a commencé par raconter: « Je ne suis pas au courant de ce qu’il se passe entre Carla, Kevin, Manon et Julien et je ne m’en mêle pas. Je n’ai aucune haine contre Manon. Nous avons été copines, mais on s’est pris la tête pour des histoires sans importance. Jamais je m’attaquerais gratuitement à une femme enceinte. On a été en froid il y a quelques mois, car j’ai vu une interview où Julien nous taclait. Il a dit : ‘Eux (la JLC Family, ndlr), ils sont personne. Nous, on a fait 25 télés’. J’ai trouvé ça ridicule et j’ai répliqué ».

En ce qui concerne son soi-disant rapprochement avec Carla Moreau, celle qui a failli viré Sissika de la JLC Family a ajouté: « En ce qui concerne Kevin et Carla, je les connais très peu. Laurent connait Kevin. Ils se sont toujours montrés gentils envers nous. L’autre fois, j’ai dit que Ruby était très mignonne, mais c’est tout. C’est fatiguant de faire des histoires imaginaires ! On a été amis, puis plus amis. Et si on en parle pas, c’est que ce n’est pas un drame (…) Il y a des gens de télé-réalité qui m’ont fait des coups bas. On m’a piqué, j’ai répondu, rien de fou ! (…) La JLC Family et Les Marseillais n’ont rien à voir, c’est différent. Donc arrêtez ce délire, car les gens vont se faire des fausses idées de moi »

Voilà qui est dit !

