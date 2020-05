Cela fait maintenant plus de deux ans que Jazz et Laurent ont été attaqués et braqués sous les yeux de leur fille Chelsea. Cette tragédie les a poussé à quitter la France. Malgré le temps qui pense, ce drame a laissé des séquelles dont souffre encore celle qui serait blacklistée par Snapchat. STAR24 vous en dit plus.

Souvenez-vous, juste avant de partir vivre à Dubaï, Jazz a été braquée et violentée sous les yeux de Chelsea et Laurent. Aujourd’hui, la jeune maman qui est toujours en guerre avec Jessica Thivenin a encore des traces de ce moment comme elle l’a révélé sur Snapchat. « Je pense que je suis traumatisée. Le moindre bruit que j’entends, j’ai peur (…) Je sors de suite de mon lit (…) Je suis devenue matrixée. Ça m’envahit, mon cœur s’emballe (…) J’ai l’impression d’avoir une paralysie dans les jambes (…) Je deviens blanche (…) On dirait que je vais m’évanouir. Je fais ch*er tout le monde (…) Ça me rend malade. Je ne sais pas si je devrais faire une thérapie ou de l’hypnose (…) Ce stress est horrible », a-t-elle déclaré.

Mais ce n’est pas tout. Jazz a désormais peur de pas mal de choses. Celle qui s’est faite lyncher à cause d’un détail concernant le Ramadan a ajouté: « Je suis un peu dans une impasse. Je me dis que ça fait quand même deux ans et deux mois. Tout ça, je le vis que depuis que je me suis faite braquer (…) Je m’en bats les c*uilles de ce qu’ils m’ont pris (…) Je ne peux pas rester seule dans ma maison seule à 28 ans (…) Je ne peux pas rester dans le noir (…) Je l’ai dit à ma famille, je crois que je vais mourir de peur (…) Il y a des trucs que je ne comprends pas ».

Bon courage à elle en tout cas dans cette épreuve difficile !

