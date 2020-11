L’époque où Nabilla Vergara et Jazz traînaient ensemble semble désormais bien loin. En froid depuis plusieurs mois, celle qui serait prête à adopter un enfant a enfin pris la parole à ce sujet sur Snapchat. STAR24 vous raconte tout.

Pourquoi Jazz a pété les plombs ? Celle qui a été accusée d’homophobie n’a pas supporté que Nabilla Vergara demande à son coiffeur de ne plus s’occuper d’elle. « Toujours je ferme ma gueule. Et je ne dis rien. Parce que je suis une gentille et pas une peste. Tu es tellement obsédée par moi Nabilla Benattia, carrément je cite ton nom, que tu es partie jusqu’à voler mon coiffeur ! Oui, vous le savez tous que je me fais coiffer tous les jours par une personne depuis un an. Elle est aussi allée jusqu’à voler mon coiffeur. Je ne sais pas ce que tu as avec moi. (…) Je te jure, tu me choques ! De la profonde méchanceté et les gens ne connaissent pas ton visage » a-t-elle lâché dans un coup de gueule qui semble être la goutte d’eau qui a fait déborder le vase avant l’insulter de « p*te ».

Jazz qui insulte nabilla parcequ’elle lui a volé son coiffeur pic.twitter.com/N0w1I03ZqA — YOUMI (@mareuri) November 23, 2020

Si elle a vite supprimé la story en question, Jazz est revenue sur ses propos à l’encontre de Nabilla qui a été trahie par ses copines et a expliqué: « Je n’en pouvais plus. Un trop plein de personnes m’attaquent constamment et toujours par derrière. Ils veulent me mettre des bâtons dans les roues. Et l’accumulation m’a fait péter un câble. Ca fait des mois qu’il y a un complot. On me fait toujours des histoires et je ne comprends pas pourquoi. Tous ont une belle vie donc je ne comprends pas pourquoi s’obstiner sur moi. (…) Il y a toutes les choses que ces personnes vont dire à des blogueurs. J’ai fait une collab avec Fendi avec ma fille et ces mêmes personnes ont appelé la marque pour leur dire de ne pas collaborer avec moi donc tout s’est stoppé… Je ne fais jamais ce genre de choses même si je ne les aime pas. Eux c’est continuellement. Donc l’autre jour quand j’ai vu mon coiffeur avec les filles je n’ai pas compris. Et quand je vois d’un coup qu’il m’a unfollow ainsi que mon assistante et ma soeur, je n’ai pas compris. Il m’a dit que sa nouvelle cliente lui a demandé de nous supprimer. Pourquoi ?«

Avant de poursuivre: « Je ne leur ai fait aucun mal. Plusieurs fois, on a essayé de calmer les choses par des intermédiaires en commun. (…) A une époque c’est allé loin, elle a demandé à des gens de me mettre des coups de pression. Aujourd’hui par exemple, quand elle réserve quelque part, elle demande au restaurateur de ne pas réserver une table pour nous et si on est là de ne pas venir. Pour moi, c’est des trucs de gamin. C’est juste de la méchanceté gratuite. J’ai du mal à m’habituer à mon monde. Dans mon monde, il faut être vicieux, malin et ne rien dire de travers. Je ne sais pas le faire. Du coup au final, j’ai pété un câble«

Qu’en pensez-vous ?

