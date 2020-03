Même s’ils se sont souvent retrouvés au cœur de polémiques, Jazz et Laurent sont toujours soudés. Récemment, Chelsea leur a même fait une grosse frayeur après une chute. Mariés depuis deux ans, ils ont fêté leurs trois ans d’amour sur les réseaux sociaux. STAR24 vous dévoile leurs déclarations trop mignonnes.

On peut dire ce que l’on veut, qu’on les aime ou on les déteste, on ne peut pas nier l’évidence: Jazz et Laurent sont fous amoureux. Même s’ils ont vécu des moments tragiques comme lorsque leur fils Cayden a frôlé la mort ou leur agression dans leur ancienne maison dans le sud de la France, ils n’ont jamais pensé à se séparer. Malgré sa fausse couche, Jazz semble sortir la tête hors de l’eau et continue de partager de magnifiques moments en famille sur les réseaux sociaux.

Ce dimanche 8 mars 2020, Jazz et Laurent ont fêté leur troisième année d’amour. De là, celle qui a été accusée de battre son mari a écrit sur Instagram: « Il y a 3 ans jour pour jour je t’ai rencontré, je ne savais pas que tu changerais ma vie, notre histoire est allé très vite mais nous n’avons pas eu peur de franchir chaque étape et merci Dieu de nous avoir réunis on avance ensemble chaque jour quoi qu’il arrive . Je t’aime mon mari ❤️ ».

Mais son mari n’a pas oublié cette journée spéciale non plus. Laurent a alors écrit: « 3=2+1 ❤️ Ça fait 3 ans aujourd’hui qu’on est ensemble, tu ma donner 2 magnifique enfants et on fait qu’un ✨« . Comme c’est mignon ! Pourvu que cela dure… Dans quelques jours, le chéri de Jazz va sortir un tout nouveau projet. En effet, le 13 mars prochain, le papa de Chelsea et Cayden va dévoiler son autobiographie. On a hâte d’en savoir plus !

Et vous, allez vous lire son livre ou pas ?

