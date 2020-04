Il y a quelques heures, les musulmans débutaient le premier jour de leur mois de jeûne dans le cadre du Ramadan. D’ailleurs, Jazz et Laurent ont décidé de le faire pour la première fois maintenant qu’ils vivent à Dubai. Un détail qui n’a pas échappé aux internautes a valu à la jeune maman de recevoir un bon nombre de critiques. Explications.

Récemment, Jazz a été victime d’une grosse polémique. Accompagnés de ses amis musulmans, la jeune femme et son mari Laurent ont décidé de soutenir la JLC Family en faisant le Ramadan pour la première fois même s’ils ne sont pas musulmans. Anticipant les critiques et les interrogations, le papa de Chelsea et Cayden qui aurait été blacklisté par Snapchat a pris la parole à ce sujet.

« Moi vous savez que je ne suis pas musulman. Mais comme je suis à la maison avec Sisika et Emine qui le font, et qu’en plus je suis dans un pays musulman… J’ai donc décidé de m’ouvrir et de le faire aussi. Dans tous les cas ça va me faire du bien, et moi je suis ouvert. Donc j’aime bien découvrir les autres cultures, les autres religions. Donc voilà, je vais faire le ramadan cette année avec Sisika et Emine à la maison. Et ça me fait plaisir. Je m’attends déjà à des critiques mais je m’en fous. Si je fais ça c’est pour mes gars, pour le respect du pays », a-t-il confié sur Snapchat.

Alors qu’elle voulait bien faire, Jazz a cependant fait une gaffe lors du grand repas fait hier soir. En effet, la candidat a mis la soupe appelée la Harira dans un couvercle à Tajine alors qu’elle est censée être servie dans un bol. De là, elle a reçu un bon nombre de critiques.

Par ailleurs, sachez que Yamina a révélé pourquoi elle n’était plus musulmane.

Il y a quelques heures, les musulmans débutaient le premier jour de leur mois de jeûne dans le cadre du Ramadan. D’ailleurs, Jazz et Laurent ont décidé de le faire pour la première fois maintenant qu’ils vivent à Dubai. Un détail qui n’a pas échappé aux internautes a valu à la jeune maman de recevoir un bon nombre de critiques. Explications.

Récemment, Jazz a été victime d’une grosse polémique. Accompagnés de ses amis musulmans, la jeune femme et son mari Laurent ont décidé de soutenir la JLC Family en faisant le Ramadan pour la première fois même s’ils ne sont pas musulmans. Anticipant les critiques et les interrogations, le papa de Chelsea et Cayden qui aurait été blacklisté par Snapchat a pris la parole à ce sujet.

« Moi vous savez que je ne suis pas musulman. Mais comme je suis à la maison avec Sisika et Emine qui le font, et qu’en plus je suis dans un pays musulman… J’ai donc décidé de m’ouvrir et de le faire aussi. Dans tous les cas ça va me faire du bien, et moi je suis ouvert. Donc j’aime bien découvrir les autres cultures, les autres religions. Donc voilà, je vais faire le ramadan cette année avec Sisika et Emine à la maison. Et ça me fait plaisir. Je m’attends déjà à des critiques mais je m’en fous. Si je fais ça c’est pour mes gars, pour le respect du pays », a-t-il confié sur Snapchat.

Alors qu’elle voulait bien faire, Jazz a cependant fait une gaffe lors du grand repas fait hier soir. En effet, la candidat a mis la soupe appelée la Harira dans un couvercle à Tajine alors qu’elle est censée être servie dans un bol. De là, elle a reçu un bon nombre de critiques.

Par ailleurs, sachez que Yamina a révélé pourquoi elle n’était plus musulmane.