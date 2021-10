Cela a été l’une des grosses affaires de la semaine : une sextape de Jazz trompant Laurent avec Hichem existerait. En plus d’être une trahison, cette vidéo ferait l’objet d’un chantage auprès de la future maman. Lassée des fausses accusations, la jolie brune est montée au créneau. STAR24 vous raconte tout.

Enceinte de son troisième enfant, Jazz s’est retrouvée dans un badbuzz en début de semaine. En effet, la jeune femme est accusée d’avoir trompé son mari avec Hichem. D’ailleurs, Aqababe a apporté des précisions à ce sujet en disant: « L’histoire c’est qu’Hicham a tenté à maintes reprises. Jazz elle a craqué et fauté. Le lendemain, le chantage d’Hicham et de ses amis avec une soit disante vidéo a commencé. Jazz prise de panique, sans même savoir si c’était vrai ou faux, elle a cédé et commencé à payer pour éviter que cela sorte. Au fur et à mesure elle s’est retrouvée dans une spirale infernale à devoir accepter tout et n’import quoi sous peine qu’ils allaient devoir sortir cette fameuse vidéo et alerter Laurent. Exemple : payer des grosses sommes, faire intégrer des gens dans l’émission JLC Family, effectuer d’autres tâches en interne etc (…) Le jour où elle a décidé de ne plus subir tout ça, elle a même alerté ses proches. C’est là qu’il s’est passé des choses graves… Ils sont parti braqué la mère de Jazz à Cannes. Et aussi séquestrer Emine dans un appartement à Dubaï pour faire pression et gratter encore de l’argent. Sachez qu’en tout cas, 400 000 euros c’est faux, c’est beaucoup moins. Et personne n’a vu ne serait-ce qu’une seconde cette fameuse vidéo ».

Jazz remontée : elle revient une nouvelle fois sur sa sextape

Quelques heures après la polémique, Jazz a déjà pris une première fois la parole: « Je ne réponds à plus personne sauf ma famille. L’humain est pourri, le vice de vouloir savoir ou dire, pourquoi ? (…) Il y a des choses dans la vie qui ne sont pas un jeu ou un divertissement. Je fais appel aux croyants, laissez-nous tranquille s’il vous plait« . Après la diffusion d’un potentiel extrait, la maman de Chelsea et Cayden est montée au créneau et a poussé le coup de gueule suivant: « Continuez à faire des montages, que les vipères continuent à se frotter les mains. Je suis une femme forte et courageuse, mère de deux enfants et enceinte de 8 mois pour les inconscients qui oublieraient le danger que cela représente. Pour rappel, j’ai une grosse cicatrice de césarienne, des tatouages aux chevilles, aux poignets et je passe le reste des détails. Mais peu importe. »Merci, la partie commence maintenant. Je ne laisserai personne ternir mon image. Ceux qui se rendent coupables de comportements répréhensibles par la loi devront en assumer les conséquences. Vous êtes prévenus. Rendez-vous au tribunal ».

