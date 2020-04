En novembre dernier, Jazz et Laurent étaient dans la tourmente après la noyade de leur fils Cayden. En effet, le bout de chou a frôlé la mort mais a été sauvé par son père dans la piscine. Seulement voilà, celle qui a été en guerre avec Manon Tanti et Jessica Thivenin n’a pas vraiment fait sensation à cause de sa dernière publication.

Il y a quelques mois, la vie de Jazz et Laurent a failli être chamboulée à tout jamais sur le tournage de la JLC Family. En effet, leur fils Cayden a frôlé la mort après avoir été victime d’une noyade dans une piscine. Après cette tragédie, la jeune femme a pris la parole et a déclaré sur Snapchat: « Aujourd’hui, je vais être très honnête avec vous. S’il était arrivé un drame à Cayden, j’aurais coupé les réseaux sociaux. S’il était arrivé un drame à mon fils, j’aurai quitté Snapchat, Instagram. J’aurai tout quitté, j’aurai tout arrêté télé et tout. Grâce à Dieu, on en est pas là, mon fils est là (…) Il continue sa vie, je continue la mienne (…) Jamais de toute ma vie je serais restée sur les réseaux sociaux (…) Ce dont j’aurais besoin c’est de ma famille et mes amis mais surtout de vivre dans l’ombre (…) Pour vous prouver à quel point ce n’est pas une priorité dans ma vie ».

Plusieurs mois plus tard, le petit garçon va beaucoup mieux. Actuellement confinés en famille, Jazz et Laurent partagent les moments de leur quotidien. Récemment le dernier de projet de la jeune femme avec Chelsea a beaucoup divisé. Mais pas autant que le récent badbuzz de la candidate. Et pour cause, elle a snapé son fils dans une petite piscine accompagné de « j’espère qu’il se noyera pas cette fois ».

Un message qui lui valu les foudres des internautes. Il est vrai que c’est plutôt délicat !

En novembre dernier, Jazz et Laurent étaient dans la tourmente après la noyade de leur fils Cayden. En effet, le bout de chou a frôlé la mort mais a été sauvé par son père dans la piscine. Seulement voilà, celle qui a été en guerre avec Manon Tanti et Jessica Thivenin n’a pas vraiment fait sensation à cause de sa dernière publication.

Il y a quelques mois, la vie de Jazz et Laurent a failli être chamboulée à tout jamais sur le tournage de la JLC Family. En effet, leur fils Cayden a frôlé la mort après avoir été victime d’une noyade dans une piscine. Après cette tragédie, la jeune femme a pris la parole et a déclaré sur Snapchat: « Aujourd’hui, je vais être très honnête avec vous. S’il était arrivé un drame à Cayden, j’aurais coupé les réseaux sociaux. S’il était arrivé un drame à mon fils, j’aurai quitté Snapchat, Instagram. J’aurai tout quitté, j’aurai tout arrêté télé et tout. Grâce à Dieu, on en est pas là, mon fils est là (…) Il continue sa vie, je continue la mienne (…) Jamais de toute ma vie je serais restée sur les réseaux sociaux (…) Ce dont j’aurais besoin c’est de ma famille et mes amis mais surtout de vivre dans l’ombre (…) Pour vous prouver à quel point ce n’est pas une priorité dans ma vie ».

Plusieurs mois plus tard, le petit garçon va beaucoup mieux. Actuellement confinés en famille, Jazz et Laurent partagent les moments de leur quotidien. Récemment le dernier de projet de la jeune femme avec Chelsea a beaucoup divisé. Mais pas autant que le récent badbuzz de la candidate. Et pour cause, elle a snapé son fils dans une petite piscine accompagné de « j’espère qu’il se noyera pas cette fois ».

Un message qui lui valu les foudres des internautes. Il est vrai que c’est plutôt délicat !