Depuis le début de la polémique concernant Laurent et son infidélité, Jazz s’est retirée des réseaux sociaux. A quelques jours du lancement de la JLC Family saison 3, la belle brune a fait son grand retour et a posté un message intriguant. Ambiance !

Il y a quelques heures, Jazz est enfin sortie de son silence après avoir disparu des réseaux sociaux à cause des scandales provoqués par le clash avec Maeva Ghennam et Sissika. « J’ai passé une semaine très difficile et éprouvante (…) J’ai entendu beaucoup d’avis (…) C’est plus une accumulation de plusieurs choses depuis pas mal de temps (…) La célébrité c’est quelque chose qui attire beaucoup de gens (…) Je n’étais pas prête à tout ça, ce n’est pas tous les jours facile (…) Il y a des avantages incroyables (…) Il y a des côtés très sombres (…) J’a pesé le pour et le contre (…) Je ne sais pas ce qui est bon ou mauvais pour moi (…) En tant que personne je suis très peinée et déstabilisée (…) Je suis dans un milieu horrible (…) grâce à ce milieu, j’a un train de vie top (…) L’argent ne trime pas sur le bonheur (…) e ne peux pas baisser les bras de tristesse par rapport à mes enfants (…) Je n’ai jamais été confrontée à ce genre de situation et encore moins publiquement (…) Je n’ai pas pris de position (…) Laurent vit chez nous (…) Quand c’est un mariage c’est différent (…) Je n’ai pas envie de prendre cette décision à la légère » a-t-elle confié sur Snapchat.

Sur Instagram, Jazz qui a été gâtée pour noël a posté un message qui a agité les internautes. Sous sa dernière publication accompagnée de Chelsea et Eva, elle a déclaré: « parfois, les apparences sont trompeuses, l’allure le regard peut camoufler de grandes choses. On a l’air dur comme ça, mais nous avons des cœurs qui débordent d’amour. Merci à vous tous de nous aimer, nous accepter et nous connaître pour ce que nous sommes et non pas pour ce que nous avons l’air. Deux générations, trois personnalités et trois grands cœurs sur vous , vous qui nous suivez et nous aimez ».

Espérons que tout rentre vite dans l’ordre !

