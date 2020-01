Il y a quelques jours, Jazz provoquait la colère des internautes après sa vidéo de Laurent nu dans son bain. Cette fois-ci, la jeune femme est pointée du doigt à cause d’une vidéo d’elle qui rigole à cause de son autobronzant où certains internautes voient une blackface dissimulée. STAR24 vous en dit plus.

Décidément, plus une semaine ne se passe sans que Jazz ne soit au cœur d’une polémique. Ce weekend, la belle brune faisait le point concernant ses rapports avec certaines candidates de télé-réalité et balançait: « Je ne me suis disputée avec personne. En réalité, je n’ai jamais cherché à être amie avec ces gens-là, c’était par le biais de mon mari. On ne s’est jamais disputés, mais ils se sont sentis en concurrence ou en conflit pour rien (…) Je n’ai la haine envers aucune de ces personnes-là. Je ne me suis disputée avec aucune de ces personnes-là et je n’ai pas cherché à être amie avec eux donc, c’est sans regret et chacun fait sa vie ».



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par POSTVREAL 🥵 (@postvreal) le 19 Janv. 2020 à 8 :46 PST

Ce début de semaine a très mal commencé pour Jazz. Alors que certains trouvent qu’elle s’affiche un peu trop proche de Sissika, ils continuent de s’afficher très complices. Dernièrement, celle qui est accusée de battre son mari a provoqué la colère des internautes après avoir rigolé de son teint sur une vidéo en lâchant à Laurent: « Qu’est-ce que tu veux babtou ? Laisse nous entre renois ». De là, des internautes ont écrit: « Nan mais, je rêve là » et « Je ne sais pas si je dois rigoler ou pas ». Mais aussi: « Encore et toujours pour faire du buzz et qu’on parle d’eux ». Ou encore: « Elle enchaîne conneries sur conneries elle en ce moment, c’est hallucinant. Il faut qu’elle se calme. Et après, elle pleure de la critique ou de la méchanceté gratuite, mais elle cherche beaucoup »… Aie, ça pique !

