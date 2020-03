Cela fait maintenant plusieurs jours que des individus à travers le monde sont confinés. C’est le cas des français, des espagnols, des italiens ou encore les personnes résidant à Los Angeles. D’ailleurs, Jeffree Star a beaucoup fait parler de lui sur la Toile en s’offrant ses premières injections en cette période de quarantaine. Plutôt surprenant, non ?

Il y a quelques semaines, Jeffree Star révélait qu’il s’était séparé de son compagnon. « J’ai le sentiment de vous devoir à tous une explication parce que Nathan et moi avons grandi sous vos yeux et je n’arrive pas à croire qu’il n’est pas ici, maintenant. Mais je veux révéler ce qu’il se passe (…) Ce mode de vie est complètement fou et nous pensons toujours à l’étape suivante. Nous étions tous les deux tellement préoccupés par l’idée d’être présents l’un pour l’autre que nous avons oublié de penser à soi. Nathan et moi serons toujours amis. Je ressentirai toujours de l’amour pour lui. Sommes-nous amoureux l’un de l’autre ? Non, mais nous nous aimons et il sera toujours dans ma vie », a-t-il confié dans une vidéo Youtube.

Mais cette fois-ci, celui qui a taclé Kylie Jenner a fait parler de lui pour un tout autre sujet. Juste avant d’être confiné, Jeffree Star a décidé de passer à une autre étape dans sa vie en s’offrant ses premières injections. « On va se préparer pour une quarantaine. À tous ceux qui regardent, le monde est dans un état étrange désormais. Le fait que de vraies villes soient complètement confinées… Tant de choses arrivent et ça me submerge (…) Vous voyez peut-être des bosses sur mon front. J’ai fait du Botox, oui pour la première fois. Ils pensent tous que je fais ça depuis des années. Je n’en ai jamais fait, je n’en avais pas besoin. Puis j’ai pensé : merde, c’est le moment de mettre en quarantaine ces p*tain de rides pendant qu’on est tous là à attendre (…) Parce que c’est l’apocalypse, laissez-moi faire du Botox pour la première fois« .

Énorme !

