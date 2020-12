Cela fait maintenant un petit moment que Jelena s’est retirée des écrans. En effet, la jeune femme s’est concentrée sur sa vie et son amoureux. Cela ne l’empêche pas de donner de ses nouvelles comme lors de cette décision radicale concernant la chirurgie esthétique. Explications.

Jelena ne s’est jamais cachée de son amour pour la chirurgie esthétique mais cela ne l’a pas empêché de nous confier qu’elle n’était pas qu’un simple physique. « J’avais le cœur brisé (…) J’avais vraiment une problématique qui me pesait dans mes relations amoureuses. Je me suis dis que cette émission allait me permettre de me montrer sous un autre jour, de me dévoiler en tant qu’une autre personne et non pas comme la Jelena bimbo qui n’a rien dans la tête et qui est refaite de partout (…) Je suis une personne très sensible et très vrai même si mon physique est faux. Intérieurement je suis très vraie. Je suis une personne très sensible. Je ne suis pas juste un tas de silicone et d’acide hyaluronique. Je suis vraiment quelqu’un d’entier (…) Tout le monde me connaissait comme la sulfureuse Jelena. A première vue tout le monde s’est dit « waw c’est quoi cette fille bimbo qui arrive sur les échasses qu’elle a » (…) Je ne suis pas qu’un physique. Je suis quelqu’un d’autre (…) Je savais qu’en allant là, on allait tous être très sincère » nous a-t-elle expliqué lors du lancement de la Villa des cœurs brisés 4.

Mais aujourd’hui, Jelena qui a pris du poids a décidé de procéder à un grand changement physique. « Sans originalité —— je suis dans mon jaccuzzi t’es dans ta jalousie 🥂 😘😅 dernière photo avec mes gros boobs🤣 » a-t-elle révélé sous sa dernière photo publiée sur Instagram. Vous l’aurez compris, la Belge compte faire réduire sa poitrine. En aurait-elle eu assez d’avoir un look moins bimbo ?

