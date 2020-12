Ce n’est une nouvelle pour personne : la chirurgie esthétique est devenue monnaie courante parmi les candidates de télé-réalité. Avec le temps qui passe, certaines ont décidé de réduire leur poitrine siliconée pour un résultat plus naturel. Voici quelques exemples.

La dernière jeune femme en date n’est autre que Jelena. En effet, la Belge s’est offert une nouvelle poitrine qu’elle avait hâte d’avoir. Le résultat semble déjà lui plaire.

Bien avant de tomber enceinte, Rym avait profité de la fin du tournage de la Villa des cœurs brisés 5 pour repasser sur le billard. « Il y a un an ou deux, j’avais beaucoup plus de poitrine et j’ai regretté après le tournage. Déjà sur le tournage, je n’étais pas à l’aise c’est pour ça que vous allez le voir quand je suis en maillot. Je n’étais pas complexée à cause de l’avis des autres. Je ne me sentais pas moi. Ça ne va pas avec ma personnalité, mon caractère. J’ai refait ma poitrine. J’ai fait la moitié. Ça me fait encore un petit peu mal. Mais je peux faire du cardio, j’ai demandé au médecin qui m’a opéré à Madrid. Je suis trop contente, je trouve que ça fait plus classe (…) Chacun fait ce qu’il veut. Je me sens mieux avec une poitrine qui va mieux avec mon corps » a révélé la chérie de Vincent Queijo sur Snapchat.

Début janvier, juste après le tournage des Anges 12, Sarah Lopez en a eu assez et a voulu dire adieu au look de bimbo. Le moins que l’on puisse dire c’est que sa nouvelle apparence lui va comme un gant.

Bien qu’il s’agisse de sa propre démarche, Fidji Ruiz n’a pas caché que ce nouveau détour chez le chirurgien la stressait énormément. Plus de peur que de mal !

Peu de temps avant de s’offrir un nouveau popotin qui lui a valu des ennuis, Astrid Nelsia a adopté des prothèses mammaires plus petites et cela lui va plutôt bien !

Enfin, juste avant de tirer un trait sur la télé-réalité pour se concentrer sur la musique, Aurélie Preston a elle aussi dit adieu à la poitrine XXL: » Les émissions auxquelles j’ai participé n’ont fait qu’exploiter mon physique. Je suis parfois allée trop loin avec la chirurgie esthétique mais je ne méritais pas un tel acharnement (…) Aujourd’hui, j’ai fait réduire ma poitrine et j’ai voulu revenir à quelque chose de plus naturel (…) Je voulais devenir une autre personne, rompre le lien avec mes parents, qui m’ont abandonnée. Ma mère n’avait pas de poitrine, alors j’ai voulu des seins énormes. Je n’avais que 19 ans, j’étais paumée. Je pensais que la chirurgie allait me réconcilier avec mon passé. Mais je n’ai pu être en paix avec lui qu’à travers la psychanalyse… » a-t-elle révélé à nos confrères de Public.

Comme quoi, il faut bien réfléchir à deux fois avant de passer par le bistouri !

Ce n’est une nouvelle pour personne : la chirurgie esthétique est devenue monnaie courante parmi les candidates de télé-réalité. Avec le temps qui passe, certaines ont décidé de réduire leur poitrine siliconée pour un résultat plus naturel. Voici quelques exemples.

La dernière jeune femme en date n’est autre que Jelena. En effet, la Belge s’est offert une nouvelle poitrine qu’elle avait hâte d’avoir. Le résultat semble déjà lui plaire.

Bien avant de tomber enceinte, Rym avait profité de la fin du tournage de la Villa des cœurs brisés 5 pour repasser sur le billard. « Il y a un an ou deux, j’avais beaucoup plus de poitrine et j’ai regretté après le tournage. Déjà sur le tournage, je n’étais pas à l’aise c’est pour ça que vous allez le voir quand je suis en maillot. Je n’étais pas complexée à cause de l’avis des autres. Je ne me sentais pas moi. Ça ne va pas avec ma personnalité, mon caractère. J’ai refait ma poitrine. J’ai fait la moitié. Ça me fait encore un petit peu mal. Mais je peux faire du cardio, j’ai demandé au médecin qui m’a opéré à Madrid. Je suis trop contente, je trouve que ça fait plus classe (…) Chacun fait ce qu’il veut. Je me sens mieux avec une poitrine qui va mieux avec mon corps » a révélé la chérie de Vincent Queijo sur Snapchat.

Début janvier, juste après le tournage des Anges 12, Sarah Lopez en a eu assez et a voulu dire adieu au look de bimbo. Le moins que l’on puisse dire c’est que sa nouvelle apparence lui va comme un gant.

Bien qu’il s’agisse de sa propre démarche, Fidji Ruiz n’a pas caché que ce nouveau détour chez le chirurgien la stressait énormément. Plus de peur que de mal !

Peu de temps avant de s’offrir un nouveau popotin qui lui a valu des ennuis, Astrid Nelsia a adopté des prothèses mammaires plus petites et cela lui va plutôt bien !

Enfin, juste avant de tirer un trait sur la télé-réalité pour se concentrer sur la musique, Aurélie Preston a elle aussi dit adieu à la poitrine XXL: » Les émissions auxquelles j’ai participé n’ont fait qu’exploiter mon physique. Je suis parfois allée trop loin avec la chirurgie esthétique mais je ne méritais pas un tel acharnement (…) Aujourd’hui, j’ai fait réduire ma poitrine et j’ai voulu revenir à quelque chose de plus naturel (…) Je voulais devenir une autre personne, rompre le lien avec mes parents, qui m’ont abandonnée. Ma mère n’avait pas de poitrine, alors j’ai voulu des seins énormes. Je n’avais que 19 ans, j’étais paumée. Je pensais que la chirurgie allait me réconcilier avec mon passé. Mais je n’ai pu être en paix avec lui qu’à travers la psychanalyse… » a-t-elle révélé à nos confrères de Public.

Comme quoi, il faut bien réfléchir à deux fois avant de passer par le bistouri !